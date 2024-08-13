Gaziantep’in yeşil, dirençli ve akıllı olması için yatırımlar yapıyoruz
EBRD tarafından “yeşil şehir” ilan edilen Gaziantep’in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin yeşil, dirençli ve akıllı olması için projeler geliştirdiklerini söyledi. Yenilebilir enerji kaynaklarına da yöneldiklerini belirten Şahin, 27 megavatlık dev yatırımın ilk 11 megavatlık bölümünü hizmete açtıklarını kaydetti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrası kentte imar, ulaşım ve iklim master planlarını hazırlayarak ölçümlemeler yaptıklarını ve acil eylem planları oluşturduklarını söyledi.
Başkan Şahin, Gaziantep’in en büyük sorunun konut ve ulaşım alanında olduğunu ve projelerinin ağırlığının bu iki başlıkta yoğunlaştığını bildirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönem projeleri ve hedeflerine dair DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.
Yatırımlarında yeşil ekonomi üzerine çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Küresel ısınma hat safhada ve özellikle iklim değişikliği dünyanın en büyük gündemi. Türkiye’de de bu soruna karşı büyük bir çözüm iradesi var. Çıkan yasaların uygulanması tamamen belediyecilik ve belediyecilikteki paydaşlarımızın, vizyon işi. Projelerimiz ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması yönünde planlanıyor. Büyükşehir olarak kirletici unsurlara yoğunlaştık.
Bunlar içerisinde en önemlisi ulaşım. Elektrikli ve hidrojenli otobüse geçmeye çalışıyoruz. Metro ve raylı sistemleri çalışıyoruz. Kömürde doğalgaza dönüşümü destekliyoruz. Dünyada artık bilgi en büyük güç. Burada da en önemli başlık enerji. Enerjide kendi kendimize yetmediğimiz sürece bunlar sadece dilek ve temenni olacak. İşin özü kim kendi kendine yeter, kendi teknolojisini ve enerjisini üretirse, teknoloji ve silikon vadisini kurarsa dünyanın sözünü o söyleyecek. Silikon vadisini Türkiye’ye kaydırmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz, insan kaynağımız var. Biz de şehrimizi bu döneme hazırlamamız lazım” şeklinde konuştu.
“Türkiye’nin ilk yerli ve milli motorlu elektrikli trenleri GAZİRAY’da kullanılacak”
“Yeni dönemimizde bu şehri nasıl ‘yeşil, dirençli ve akıllı’ yapacağımızı çalışıyoruz” diyen Şahin, “Big Data’ yönetilirken siber güvenliği de sağlamak gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak açık veriye geçmiş bir şehiriz. Açık veriye geçmek büyük bir güven işidir. Verilerine güvenmek büyük bir iştir. Verilerin gücüne güvenmeyip o verileri girmediğinizde bunları yönetmek mümkün değildir.
Dikey çalışma modelleri üzerinde hep çalıştık. Ama dünyadaki sorunlar artık yatay çalışma modelini, birlikte iş yapmayı gerektiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 3’üncü döneminde kendimizi yalınlaştırıyoruz. Koordinasyonu ve verimliliği güçlü sağlayarak gelirlerimizi arttırıp giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Eski kara tren hattının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı tren hattına dönüştürülerek hizmete alınan GAZİRAY Projesi için yerli ve milli tren setlerinin imalatının devam ettiğine değinen Başkan Şahin, ilk başta günlük taşınan yolcu sayısının 6 katına çıkacağına belirterek şunları söyledi, “TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli toplam 32 vagondan oluşan 8 elektrikli tren setin yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.
Gazi şehirlilerin katıldığı anketle “Baklava Sarısı” olarak belirlenen elektrikli tren setleri, ayrıca koltuklarında kullanılan kumaştan tasarımlarına, koltuk tutacaklarındaki baklava desenine kadar Gaziantep’in özellikleri göz önüne alınarak tamamlanıyor.
Elektrikli tren setleri motoru, yer sistemlerinin yanı sıra ASELSAN tarafından üretilen yüzde yüz kontrol sistemiyle de ön plana çıkıyor. Kasım ayında üretimin tamamlanarak şehre gelecek elektrikli tren setlerini, test sürüşünün ardından hizmet verecek. Günlük 10 bin yolcuyu taşıyan 25.5 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY, yeni tren setleriyle ilk hedef olarak günlük 60 bin yolcu taşıması öngörülüyor.”
“Ulaşımda hidrojenli otobüs projemiz devam ediyor”
EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenebilir enerjiye yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Başkan Şahin, Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü toplu taşımada kullanmak için hazırlık yaptıklarını söyledi.
Başkan Şahin, “Hidrojenli otobüsün önemi çok büyük. Hidrojenli otobüsü ilk söylediğimizde insanlar anlamadı. Avrupa hidrojenli otobüse geçiyordu. Hemen giderek yerinde inceledik. Kardeş şehrimiz Duisburg ve Köln’e gittik. İşin AR-GE bölümünü inceledik. Güneş enerjisi depolanamıyor ama hidrojen depolanabiliyor. Bu yüzden bir an önce akaryakıtı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Suyu ayrıştırarak yakıt olarak kullanılıyor.
Otobüsler bir depoya 500 kilometre çalışıyor ve egzozdan kirletici değil sadece su buharı çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğumuz güneş enerjisi santrallerinden karşılayacağız. Hidrojen yakıtın oluşturulması ve depolanması için tesis çalışmalarını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz tamamlayacağız” dedi.
“Dülük Tüneli Projesi ile OSB rahatlayacak”
Sanayi şehri olan Gaziantep’in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesine ulaşımında İpekyolu’nda oluşan trafik yükünü alarak sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak Dülük Tüneli Projesi’nin yapım protokolü için imzaların atıldığını aktaran Başkan Fatma Şahin, “Dülükbaba Ormanları’nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep’in trafiğine yeni bir boyut katacak.
Kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı da sağlanacak. Proje, bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğunda olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak” ifadelerini kullandı.
“2026’da yeşil sertifika programına en yakın olan şehiriz”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle, sanayiden çıkan atık suların arıtılacağı yeni Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’ projeleri hakkında konuşan Başkan Şahin şunları söyledi, “2026’da Yeşil Sertifika Programı’na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz.
Günlük 250 bin metreküp atıksuyu arıtacak yeni tesis için ön protokol yapıldı. Tesisin devreye alınmasıyla beraber Samözü Deresi’ne deşarj edilecek su çevreye zarar vermeyecek, tarıma elverişli hale getirilecek. Proje ile yeşil sanayi hedefleri için adımlar atılacak, şehrin doğası korunacak. Tesisin yıl sonunda inşasına başlanması hedeflenirken 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Sanayiyi yeşil ve akıllı sanayi yapma, Organizemizle birlikte en büyük hedefimiz. Yüksek biyoloji arıtmalı yeni arıtma tesisi bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için çok büyük bir eser olacak. 100 milyon dolarlık yatırım yapıyor OSB. Bunun sonunda tamamen çevreye duyarlı, ağacı, balığı, insanı koruyan çevreci bir üretimin bütün altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışma ile tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz. Türkiye’de bu bakış açısıyla oluşan organizelerinde gelip Gaziantep OSB’yi örnek alması gerekiyor. 2026’da Yeşil Sertifika Programı’na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz.”
“27 MW’lık dev enerji yatırımı gündemimizde”
Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumlarının elektrik tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla Deredüzü, Doğanca ve Köksalan Mahalleleri’nde yapılacak olan toplam 27 Megavatlık tesisin ilk 11 Megavatlık bölümü Deredüzü Mahallesi’nde hizmete alındığını bildiren Başkan Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” kapsamında 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Emisyon azaltımı ile ilgili 52 proje hazırlandı bunların yüzde 80’ninden fazlası hayata geçirildi.
Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Gaziantep Büyükşehir, güneş enerji santralleri, hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji santrali projelerini tamamladı. Günümüzde çalışmasını sürdüren enerji santrallerinde toplam kurulu güç 25,05 MW olurken güneş ve biyogaz enerji santralleri ile 2022 yılına kadar yaklaşık 6 milyon kilogram karbondioksit salınımı engellendi. Güneş enerji santrallerinin tamamlanmasıyla yılda 45 bin 900 Megavat elektrik üretimi gerçekleşecek 2 bin 574 ton karbon salınımı tesis ile engellenecek” dedi.
“5 yıl boyunca her 6 ayda 1000 konut teslim edeceğiz”
Şehrin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyükşehire bağlı Gazikonut şirketlerinin beş yıl boyunca her altı ayda bir 1000 konut yapıp satışa sunacağı bilgisini paylaşan Başkan Şahin, “Kentimizde yaşanan konut ihtiyacının giderilmesi, vatandaşlarımızın uygun fiyata ev sahibi olabilmesi için Gazikonut şirketimizi kurduk.
Beş yıl boyunca her altı ayda bir 1000 konut satışa sunup teslim edeceğiz. Güneyşehir ve Kuzeyşehir’de teslim ettiğimiz projelerden halkımız çok memnun. Konutlar teslim edildikten sonra da 3 yıl veya 5 yıl satmama şartı getireceğiz. Mal varlığı olmayan kişilerin konut sahibi olmasını hızlandıracağız” dedi.
“BÜSEM Projemiz ile esnaf uygun koşullarda iş yeri sahibi oluyor”
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 12 meslek grubunu içinde barındıracak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) ile esnafı uygun imkanlar sunarak iş yeri sahibi yapmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Şahin şu bilgileri aktardı, “İşyeri fiyatları çok pahalı ve bu yönde çok fazla talep vardı. Biz kooperatif kurduruyoruz, Hazineden alıyoruz, alınan fiyatla veriyoruz. Arsa fiyatlarını aşağı çekiyoruz. Bütün alt yapıyı biz götürüyoruz. Kooperatif üst yapıyı üstleniyor.
Hızlı bir şekilde meslek gruplarımızdaki esnaflarımızı uygun imkanlarda iş yeri sahibi yapmaya çalışıyoruz. Şehrin ekonomisine katkı sağlayarak üretimin ve rekabet gücünün artmasının hedeflendiği BÜSEM’de Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapımı yürütülen Fıstıkçılar Sitesi’nde yer alacak 400 dönüm arsa üzerine kurulu toplam 465 iş yerinin ikinci etabını kapsayan 130 iş yeri için kura çekimleri yapıldı. Esnafımız bu projemizden çok mutlu.”
“Suriyeli sığınmacılar ve deprem sonrası göç konut ihtiyacını artırdı”
Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı ikinci kent olan Gaziantep’te geçen yıl bölgede yaşanan yıkıcı deprem sonrası güçlü ekonomisi ve sanayisi nedeniyle 200 bin kişilik bir göç daha aldıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “Gaziantep’in 100 bin konut açığı var. Bir taraftan TOKİ yoğun çalışıyor. Diğer tarafta özel sektörün bu daha aktif olması için yönetmelik değiştiriyoruz.
Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak Gazikonut şirketimiz ile biz konut yapıyoruz. Kentin konut ihtiyacını, arz talebi dengelemeye çalışıyoruz. Kolay değil bu şehirde bu işi yürütmek çünkü Gaziantep’e göç devam ediyor. Depremden sonra bölge kentlerinin nüfusu azalırken Gaziantep’in nüfusu arttı. Gaziantep'e çevre illerden bir anda 200 bin kişi gelmesi demek yeni konut ihtiyacı demek. Bize düşen çok fazla bu alanda yatırım yaparak bu talebi karşılamak” şeklinde konuştu.
“Gaziantep’te her ay bir fuar düzenleyeceğiz”
Kentte her ay bir fuar düzenleme programlarına yönelik Başkan Şahin, şunları söyledi, “Her ay bir fuar etkinliği planladık. Şuan gündemimizde Fuar A.Ş. şirketimizi faaliyete geçirmek var. Hizmet İhracatı Genel Müdürlüğü, çok ciddi teşvikler ve tanıtım destekleri sunuyor. Biz Fuar şirketimizi kurduğumuzda Gaziantep’te her ay bir fuar yaptığımızda bu fuarların tüm alt yapısında Ticaret Bakanlığımızın desteğini kullandığımızda elimizde çok önemli bir potansiyel olacak.
Geçen yıl sadece Gastronomi Festivaline 1.5 milyon kişi geldi. Önümüzdeki ay düzenlenecek Gastronomi Festivali’ne çok daha fazla kişinin gelmesini bekliyoruz. Bizim amacımız öncelikle paralı turisti çekmek. Kapadokya’ya gelen turistlerin Gaziantep’e de gelmesini istiyoruz. Pandemiydi, depremdi istediğimiz yoğunluğu yakalayamadığımız turizm alanında yeni bir tanıtım atağına geçmeye hazırlanıyoruz.”
“Çöplerden elde edilen ısıyla çilek yetiştiriyoruz”
Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yeşil bir Gaziantep bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Şahin, “Sıfır atık konusunda yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde işletilen Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda modern teknolojiler ile donatılan çilek serası 640 metrekaresi üretim, 60 metrekaresi ısı merkezi olmak üzere 700 metrekare alana kuruldu.
Katı atıkların düzenli depolaması sonucu oluşan metan gazından gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilirken çıkan 80 santigrat sıcak sudan yararlanılan çilek serası tam otomatik topraksız tarım tekniği ile üretim yapacak.
Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen ve özel led aydınlatmalar ile fotosentez süresinin arttırıldığı serada yıllık 8 ton çilek üretilmesi bekleniyor. Seranın ihtiyaç duyduğu enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağlanacak. Bizim ‘Emekli Kart’ uygulamamız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim hediyemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla birlikte tüketelim, millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz” dedi.