Gaziantep’in yeşil, dirençli ve akıllı olması için yatırımlar yapıyoruz

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Büyükşehir Be­lediye Başkanı Fatma Şa­hin, pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrası kentte imar, ulaşım ve iklim master planlarını hazırlayarak ölçümlemeler yap­tıklarını ve acil eylem planları oluşturduklarını söyledi.

Başkan Şahin, Gaziantep’in en büyük sorunun konut ve ulaşım alanında olduğunu ve projelerinin ağırlığının bu iki başlıkta yoğun­laştığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönem projeleri ve hedeflerine dair DÜN­YA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Yatırımlarında yeşil ekonomi üzerine çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Küresel ısınma hat safhada ve özellikle iklim değişik­liği dünyanın en büyük gündemi. Türkiye’de de bu soruna karşı bü­yük bir çözüm iradesi var. Çıkan yasaların uygulanması tamamen belediyecilik ve belediyecilikteki paydaşlarımızın, vizyon işi. Pro­jelerimiz ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması yönünde planlanıyor. Büyükşehir olarak kirletici unsur­lara yoğunlaştık.

Bunlar içerisin­de en önemlisi ulaşım. Elektrikli ve hidrojenli otobüse geçmeye ça­lışıyoruz. Metro ve raylı sistemle­ri çalışıyoruz. Kömürde doğalgaza dönüşümü destekliyoruz. Dünya­da artık bilgi en büyük güç. Burada da en önemli başlık enerji. Enerji­de kendi kendimize yetmediğimiz sürece bunlar sadece dilek ve te­menni olacak. İşin özü kim kendi kendine yeter, kendi teknolojisi­ni ve enerjisini üretirse, teknoloji ve silikon vadisini kurarsa dünya­nın sözünü o söyleyecek. Silikon vadisini Türkiye’ye kaydırmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz, insan kaynağımız var. Biz de şeh­rimizi bu döneme hazırlamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin ilk yerli ve milli motorlu elektrikli trenleri GAZİRAY’da kullanılacak”

“Yeni dönemimizde bu şehri na­sıl ‘yeşil, dirençli ve akıllı’ yapa­cağımızı çalışıyoruz” diyen Şa­hin, “Big Data’ yönetilirken siber güvenliği de sağlamak gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak açık veriye geçmiş bir şehi­riz. Açık veriye geçmek büyük bir güven işidir. Verilerine güvenmek büyük bir iştir. Verilerin gücüne güvenmeyip o verileri girmediği­nizde bunları yönetmek mümkün değildir.

Dikey çalışma modelleri üzerinde hep çalıştık. Ama dünya­daki sorunlar artık yatay çalışma modelini, birlikte iş yapmayı ge­rektiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 3’üncü döneminde kendimizi yalınlaştırıyoruz. Ko­ordinasyonu ve verimliliği güçlü sağlayarak gelirlerimizi arttırıp giderlerimizi azaltmaya çalışıyo­ruz” diye konuştu.

Eski kara tren hattının Gazian­tep Büyükşehir Belediyesi tara­fından hızlı tren hattına dönüştü­rülerek hizmete alınan GAZİRAY Projesi için yerli ve milli tren setle­rinin imalatının devam ettiğine de­ğinen Başkan Şahin, ilk başta gün­lük taşınan yolcu sayısının 6 katına çıkacağına belirterek şunları söy­ledi, “TÜRASAŞ tarafından üreti­len yerli ve milli toplam 32 vagon­dan oluşan 8 elektrikli tren setin yıl sonunda teslim edilmesi planlanı­yor.

Gazi şehirlilerin katıldığı an­ketle “Baklava Sarısı” olarak belir­lenen elektrikli tren setleri, ayrıca koltuklarında kullanılan kumaş­tan tasarımlarına, koltuk tutacak­larındaki baklava desenine kadar Gaziantep’in özellikleri göz önüne alınarak tamamlanıyor.

Elektrik­li tren setleri motoru, yer sistem­lerinin yanı sıra ASELSAN tara­fından üretilen yüzde yüz kontrol sistemiyle de ön plana çıkıyor. Ka­sım ayında üretimin tamamlana­rak şehre gelecek elektrikli tren setlerini, test sürüşünün ardından hizmet verecek. Günlük 10 bin yol­cuyu taşıyan 25.5 kilometre uzun­luğundaki GAZİRAY, yeni tren set­leriyle ilk hedef olarak günlük 60 bin yolcu taşıması öngörülüyor.”

“Ulaşımda hidrojenli otobüs projemiz devam ediyor”

EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te Büyük­şehir Belediyesi’nin yenilenebilir enerjiye yatırımlarını sürdürdü­ğünü aktaran Başkan Şahin, Tür­kiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü toplu taşımada kullanmak için ha­zırlık yaptıklarını söyledi.

Başkan Şahin, “Hidrojenli oto­büsün önemi çok büyük. Hidro­jenli otobüsü ilk söylediğimizde insanlar anlamadı. Avrupa hidro­jenli otobüse geçiyordu. Hemen giderek yerinde inceledik. Kardeş şehrimiz Duisburg ve Köln’e git­tik. İşin AR-GE bölümünü ince­ledik. Güneş enerjisi depolanamı­yor ama hidrojen depolanabiliyor. Bu yüzden bir an önce akaryakıtı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Su­yu ayrıştırarak yakıt olarak kulla­nılıyor.

Otobüsler bir depoya 500 kilometre çalışıyor ve egzozdan kirletici değil sadece su buharı çı­kıyor. Büyükşehir Belediyesi ola­rak hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurdu­ğumuz güneş enerjisi santralle­rinden karşılayacağız. Hidrojen yakıtın oluşturulması ve depo­lanması için tesis çalışmalarını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz tamamlayacağız” dedi.

“Dülük Tüneli Projesi ile OSB rahatlayacak”

Sanayi şehri olan Gaziantep’in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişi­nin çalıştığı organize sanayi böl­gesine ulaşımında İpekyolu’nda oluşan trafik yükünü alarak sürü­cülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak Dülük Tüneli Proje­si’nin yapım protokolü için im­zaların atıldığını aktaran Başkan Fatma Şahin, “Dülükbaba Or­manları’nın altından geçerek do­ğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edi­lecek olan iki tünel Gaziantep’in trafiğine yeni bir boyut katacak.

Kent merkezinden OSB’ye kesin­tisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alter­natif bağlantı imkanı da sağlana­cak. Proje, bağlantı yollarıyla be­raber 8 bin 600 metre uzunluğun­da olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlan­masıyla beraber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“2026’da yeşil sertifika programına en yakın olan şehiriz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye­si, Gaziantep Organize Sanayi Böl­gesi arasında imzalanan protokol­le, sanayiden çıkan atık suların arı­tılacağı yeni Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesi­si’ projeleri hakkında konuşan Baş­kan Şahin şunları söyledi, “2026’da Yeşil Sertifika Programı’na en ya­kın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz.

Günlük 250 bin metreküp atık­suyu arıtacak yeni tesis için ön protokol yapıldı. Tesisin devreye alınmasıyla beraber Samözü De­resi’ne deşarj edilecek su çevreye zarar vermeyecek, tarıma elverişli hale getirilecek. Proje ile yeşil sa­nayi hedefleri için adımlar atıla­cak, şehrin doğası korunacak. Te­sisin yıl sonunda inşasına başlan­ması hedeflenirken 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Sanayiyi yeşil ve akıllı sana­yi yapma, Organizemizle birlikte en büyük hedefimiz. Yüksek bi­yoloji arıtmalı yeni arıtma tesisi bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için çok büyük bir eser olacak. 100 milyon dolarlık yatırım yapıyor OSB. Bunun sonunda tamamen çevreye duyarlı, ağacı, balığı, in­sanı koruyan çevreci bir üretimin bütün altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışma ile tüm Türkiye’ye ör­nek oluyoruz. Türkiye’de bu bakış açısıyla oluşan organizelerinde gelip Gaziantep OSB’yi örnek al­ması gerekiyor. 2026’da Yeşil Ser­tifika Programı’na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz.”

“27 MW’lık dev enerji yatırımı gündemimizde”

Gaziantep’te Büyük­şehir Belediyesi’nin tüm kurumlarının elektrik tüketimle­rini yenilenebilir enerji kaynakla­rından karşılamak amacıyla Dere­düzü, Doğanca ve Köksalan Mahalle­leri’nde yapılacak olan toplam 27 Megavatlık tesi­sin ilk 11 Megavatlık bölü­mü Deredüzü Mahalle­si’nde hizmete alındığını bildiren Başkan Şahin, “Gaziantep Büyük­şehir Belediyemiz tarafından ha­zırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” kapsamın­da 2050 yılına kadar karbondi­oksit emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyo­ruz. Emisyon azaltımı ile ilgili 52 proje hazırlandı bunların yüzde 80’ninden fazlası hayata geçiril­di.

Yenilenebilir enerji yatırımla­rıyla Gaziantep Büyükşehir, gü­neş enerji santralleri, hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji sant­rali projelerini tamamladı. Gü­nümüzde çalışmasını sürdüren enerji santrallerinde toplam ku­rulu güç 25,05 MW olurken gü­neş ve biyogaz enerji santralle­ri ile 2022 yılına kadar yaklaşık 6 milyon kilogram karbondioksit salınımı engellendi. Güneş enerji santrallerinin tamamlanmasıyla yılda 45 bin 900 Megavat elektrik üretimi gerçekleşecek 2 bin 574 ton karbon salınımı tesis ile en­gellenecek” dedi.

“5 yıl boyunca her 6 ayda 1000 konut teslim edeceğiz”

Şehrin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyükşehire bağlı Gazikonut şirketlerinin beş yıl boyunca her altı ayda bir 1000 konut yapıp satışa sunacağı bilgisini paylaşan Başkan Şahin, “Kentimizde yaşanan konut ihtiyacının giderilmesi, vatandaşlarımızın uygun fiyata ev sahibi olabilmesi için Gazikonut şirketimizi kurduk.

Beş yıl boyunca her altı ayda bir 1000 konut satışa sunup teslim edeceğiz. Güneyşehir ve Kuzeyşehir’de teslim ettiğimiz projelerden halkımız çok memnun. Konutlar teslim edildikten sonra da 3 yıl veya 5 yıl satmama şartı getireceğiz. Mal varlığı olmayan kişilerin konut sahibi olmasını hızlandıracağız” dedi.

“BÜSEM Projemiz ile esnaf uygun koşullarda iş yeri sahibi oluyor”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 12 meslek grubunu içinde barındıracak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) ile esnafı uygun imkanlar sunarak iş yeri sahibi yapmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Şahin şu bilgileri aktardı, “İşyeri fiyatları çok pahalı ve bu yönde çok fazla talep vardı. Biz kooperatif kurduruyoruz, Hazineden alıyoruz, alınan fiyatla veriyoruz. Arsa fiyatlarını aşağı çekiyoruz. Bütün alt yapıyı biz götürüyoruz. Kooperatif üst yapıyı üstleniyor.

Hızlı bir şekilde meslek gruplarımızdaki esnaflarımızı uygun imkanlarda iş yeri sahibi yapmaya çalışıyoruz. Şehrin ekonomisine katkı sağlayarak üretimin ve rekabet gücünün artmasının hedeflendiği BÜSEM’de Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapımı yürütülen Fıstıkçılar Sitesi’nde yer alacak 400 dönüm arsa üzerine kurulu toplam 465 iş yerinin ikinci etabını kapsayan 130 iş yeri için kura çekimleri yapıldı. Esnafımız bu projemizden çok mutlu.”

“Suriyeli sığınmacılar ve deprem sonrası göç konut ihtiyacını artırdı”

Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı ikinci kent olan Gaziantep’te geçen yıl bölgede yaşanan yıkıcı deprem sonrası güçlü ekonomisi ve sanayisi nedeniyle 200 bin kişilik bir göç daha aldıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “Gaziantep’in 100 bin konut açığı var. Bir taraftan TOKİ yoğun çalışıyor. Diğer tarafta özel sektörün bu daha aktif olması için yönetmelik değiştiriyoruz.

Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak Gazikonut şirketimiz ile biz konut yapıyoruz. Kentin konut ihtiyacını, arz talebi dengelemeye çalışıyoruz. Kolay değil bu şehirde bu işi yürütmek çünkü Gaziantep’e göç devam ediyor. Depremden sonra bölge kentlerinin nüfusu azalırken Gaziantep’in nüfusu arttı. Gaziantep'e çevre illerden bir anda 200 bin kişi gelmesi demek yeni konut ihtiyacı demek. Bize düşen çok fazla bu alanda yatırım yaparak bu talebi karşılamak” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’te her ay bir fuar düzenleyeceğiz”

Kentte her ay bir fuar düzenleme programlarına yönelik Başkan Şahin, şunları söyledi, “Her ay bir fuar etkinliği planladık. Şuan gündemimizde Fuar A.Ş. şirketimizi faaliyete geçirmek var. Hizmet İhracatı Genel Müdürlüğü, çok ciddi teşvikler ve tanıtım destekleri sunuyor. Biz Fuar şirketimizi kurduğumuzda Gaziantep’te her ay bir fuar yaptığımızda bu fuarların tüm alt yapısında Ticaret Bakanlığımızın desteğini kullandığımızda elimizde çok önemli bir potansiyel olacak.

Geçen yıl sadece Gastronomi Festivaline 1.5 milyon kişi geldi. Önümüzdeki ay düzenlenecek Gastronomi Festivali’ne çok daha fazla kişinin gelmesini bekliyoruz. Bizim amacımız öncelikle paralı turisti çekmek. Kapadokya’ya gelen turistlerin Gaziantep’e de gelmesini istiyoruz. Pandemiydi, depremdi istediğimiz yoğunluğu yakalayamadığımız turizm alanında yeni bir tanıtım atağına geçmeye hazırlanıyoruz.”

“Çöplerden elde edilen ısıyla çilek yetiştiriyoruz”

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yeşil bir Gaziantep bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Şahin, “Sıfır atık konusunda yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde işletilen Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda modern teknolojiler ile donatılan çilek serası 640 metrekaresi üretim, 60 metrekaresi ısı merkezi olmak üzere 700 metrekare alana kuruldu.

Katı atıkların düzenli depolaması sonucu oluşan metan gazından gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilirken çıkan 80 santigrat sıcak sudan yararlanılan çilek serası tam otomatik topraksız tarım tekniği ile üretim yapacak.

Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen ve özel led aydınlatmalar ile fotosentez süresinin arttırıldığı serada yıllık 8 ton çilek üretilmesi bekleniyor. Seranın ihtiyaç duyduğu enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağlanacak. Bizim ‘Emekli Kart’ uygulamamız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim hediyemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla birlikte tüketelim, millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz” dedi.