Gaziantepli ayakkabıcı, salgından çıkış için 15 ülke ile yakın temasta

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Küçük ve büyük ölçekli toplam bin 200’e yakın ayakkabı ve terlik üreticisinin bulunduğu Gaziantep’teki ihracatçıların eski günlerine dönmek için 15 ülkenin ticaret ataşesiyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.

DÜNYA’nın Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (GAİB) edindiği bilgilere göre, Gaziantep’te ayakkabı-terlik ihracatı pandeminin etkisiyle düşmeye başladı. Gaziantep, 2016 yılında 161 milyon 37 bin dolarla Türkiye’nin toplam ayakkabı-terlik ihracatının yüzde 17’sini, 2017’de 147 milyon 669 bin dolarla yüzde 17’sini, 2018’de 148 milyon 309 bin dolarla yüzde 18’ini, 2019’da 118 milyon 61 bin dolarla yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. 2020’de ise pandeminin etkisiyle bu tutar 111 milyon 960 bin dolara geriledi. Gaziantep’in Türkiye geneli toplam ayakkabı ihracatı içerisindeki payı ise yüzde 15 oldu. 2021 yılının ilk iki ayında da kentten 30 milyon 482 bin dolarlık ayakkabı-terlik ihraç edildi.

Kentte ihracat yapan firma sayısının da her yıl bir öncekine göre düşüş gösterdiği gözlendi. Kentte 2016’da toplamda 209 firma ihracat yaparken bu sayı 2021’e kadar sürekli arttı. 2017’de 257, 2018’de 290, 2019’da 324, 2020’de ise 310 firma ürünlerini ihraç etti. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise firma sayısı 174’e düştü. Bunun üzerine Gaziantep ayakkabı-terlik sektörü azalan ihracatını artırmak için çalışmalara başladı. Düşüşün yaşandığı pazarlarda eski günlerine dönmek isteyen sektör, çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor.

“Tek umudumuz ve çıkışımız ihracat”



Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep’in ayakkabı üretiminde İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. İhracattaki düşüşün pandemiden kaynaklı olduğunu belirten İnce, kentteki üreticilerin markalaşma ve ihracat anlamında istenilen noktada olmadığını kaydetti. Oda olarak ihracat yapmak isteyen üreticileri için girişimlerde bulunduklarını kaydeden İnce, “15 ülkenin ticaret ataşeleriyle temasa geçtik. Fuarlara katılamamak da düşüşte etkili oldu. Tekrar eski günlere dönebilmemiz için tek çıkış yolumuz ihracat” diye konuştu.

“İhracatın % 80’ini Suriyeliler yapıyor”



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkan Yardımcısı ve Akınalbella Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal da kentte terlik ihracatının yüzde 80’inin Suriyeli firmalar tarafından yapıldığını söyledi. Akınal, Suriyeli firmalar ile aralarında haksız rekabet olduğunu savunarak, şunları söyledi: “Bizim ihracatımız en çok Avrupa ülkesi olduğu için pandemiden dolayı ne biz gidebiliyoruz ne de onlar gelebiliyor. Şu anda dijital ortamda görüşmeler var. Suudi Arabistan’a buradan bol miktarda terlik gidiyordu. Şimdi kabul etmiyor. Ayrıca gümrükte bekletilenler de var. İhracatımız çok düştü.”

“Pandemi döneminde ihracat yapamadık”



Günlük 5 bin çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip Lüks Ayakkabıcılık Başkanı Turan Çelik de pandemide ihracat yapamadıklarını söyledi. Gelecek için umutlu konuşan Çelik, şunları kaydetti: “Üretimde yüzde 25-30 düşüş var. Günlük 2 bin 500 çift ayakkabı üretirken şimdi bin 750’lerde. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyorduk ama şu an yapamıyoruz. Yaklaşık bir yıldır fuarlara da katılamıyoruz. Bunun da olumsuz yansımaları oldu. Pandemi bitince bir patlama olacak. Pandemi sonrası için üretim kapasitemizi de artırmaya hazırlanıyoruz.”