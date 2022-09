Gaziantepli ayakkabıcılar 3 temel soruna çözüm arıyor

Takip Et

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’te küçük ve büyük ölçekli yaklaşık 2 bin ayakkabı- terlik üreticisi zorlu günler geçiriyor. Ağırlıklı olarak büyük markalara fason üretim yapan firmalar, içinde bulunulan ekonomik belirsizlikten dolayı yatırım yapmaktan da çekiniyor. Artan hammadde fiyatlarının yanında halkın alım gücünün düşmesi ve kalifiye eleman sorunu karşısında kısır döngü içine giren üreticiler, sektörde öngörünün ortadan kaybolduğunu söylüyor. Sorunların çözümü noktasında bir takım projeler geliştirdiklerini anlatan sektör temsilcileri, bunun yanında Avrupa pazarına açılmak için odalar ve devletin destekleriyle farklı pazarlara açılmak istiyor.

“Nizip Caddesi’nde üretim kapasitesi yüzde 10-20’lere düştü”

S.S Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Poliüretan Terlikçiler ve Yan Sanayiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün, yaklaşık 600 terlik üreticisinin bulunduğu Nizip Caddesi’nde kapasitelerin yüzde 10-20 seviyelerine düştüğünü söyledi. Sektörde girdilerin çok fazla olduğunu kaydeden Gün, bunların ağırlıklı olarak dolar bazlı olduğunu ifade ederek, “Hammadde fiyatları arttı, ulaşabiliyoruz da ama pazarımız o kadar daraldı ki maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Maliyetler yükseldikçe de iç piyasada düşük alım gücünden dolayı insanlar ürünümüzü alamıyor. Bizim girdilerimiz çok fazla. En büyük sıkıntı asgari ücrete gelen zam oldu. Çalışanlar her tülü zammı hak ediyor ama bu da her sektörde olduğu gibi bizde de fiyatlara yansıdı. Emek yoğun bir sektör olduğu için fatura halka yansıdı. Bu şekilde asgari ücrete gelen zam da karşılık bulmadı. Hammaddeye ulaşıyoruz ama fiyatlar çok pahalı. Kapasitemiz şu an yüzde 10-20 arasında. Piyasa tamamen durmuş bir durumda. Dolar ve Euro’da yaşanan artışı önleyecek bir takım önlemler alınmalı. Krediye ulaşımda kolaylıklar sağlanmalı. Üretimi destekleyecek politikalar geliştirmeli” dedi.

“İş bağlantısı yapamıyoruz” KÜSGET’te fason üretim yapan Gri Ayakkabı ortaklarından Hüseyin Altıntaş da hammadde fiyatlarının yanında kiraların da sürekli arttığını bildirdi. Altıntaş, sektörde öngörünün tamamen ortadan kalktığına dikkat çekerek, “Yatırım yapmayı geçtik, firmalarla bağlantı yapmak için endişe yaşıyoruz. Yarının ne olacağı belirsiz. Bugün bir anlaşma yapsak, yarın artan maliyetlerin de etkisiyle işin sonunda zarar etme ihtimalimiz çok yüksek. Temennimiz bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması” diye konuştu.

“Maliyetlerimiz iki kat artıyor”

Küçük ve büyük ölçekli toplamda bine yakın ayakkabı üreticisinin bulunduğu KÜSGET Bölgesi’nde de iç piyasaya çalışan firmaların kapasitelerinde yüzde 30 seviyelerinde bir düşüş yaşandığını anlatan S.S Gaziantep Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Can Yenigül: “Büyük firmalar zincir markalara çalıştıkları için pek bir sıkıntı yaşamıyorlar. Geçen yıldan bugüne maliyetlerde yüzde 120’lik bir fiyat artışı var. İnsanların da alım gücü de perakende veya toptan fiyata olsun baya düşmüş durumda. Yurtdışına zaten çok açılamıyoruz. Esnafımızın yüzde 60’ı Ortadoğu’ya, yüzde 10’u da Avrupa’ya ayakkabı satıyor. Şu iç piyasada sıkıntı yaşıyoruz. Bir tarafta döviz, diğer tarafta da girdi fiyatlarının artmasıyla maliyetlerimiz 2 kat arttı. Üretim de azaldı. Şu an zaten kalifiye elaman sorunu yaşıyoruz. Bunun için bir okul projesi de hayata geçirdik. İç piyasaya çalışanlar kapasiteyi yüzde 30 düşürdü. Ağırlıklı olarak büyük markalara fason üretim yapan firmalar da önünü göremiyor. Daha önce konkordato sürecinde sıkıntı yaşayan firmalar, benzeri bir durumda bir daha ayağa kalkamazlar. Bunun da endişesini yaşıyorlar. İşletmelere bunun da bir garantisinin verilmesi lazım” dedi.