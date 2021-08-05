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Gaziantepli ayakkabıcılardan ormanın kahramanlarına 3 bin çift bot 

Gaziantep’te ayakkabı üreticileri Türkiye’nin birçok bölgesinde devan eden yangınlarla mücadele eden görevliler için 3 bin çift bot gönderdi.  

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Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, oda öncülüğünde botların gönderildiğini belirterek, “Ayakkabıcılar Odamız öncülüğünde 3 bin çift çelik burunlu bot, çizme ve iş güvenliği ayakkabısı, yangın bölgesine ulaştırmak üzere birazdan yola çıkacak. Zor zamanda katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi. 

 

 

 

 