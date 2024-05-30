Gaziantepli Baydoor, 40. yılını bayileri ile kutladı

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

1984 yılında hikayesi başlayan Baydoor “her yerde bir kapımız var” sloganı ile çıktığı yolda Türkiye ve dünya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile 40 yılda sektörün öncü firmalarından birisi oldu. Gaziantep’te toplamda 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulu modern tesislerinde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metrekare de dolap kapağı üretim kapasitesine sahip Baydoor, üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunarken, yüzde 20’sini de ihraç ediyor.300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği firma, sektördeki pazar payını da her geçen gün artırıyor.

Baydoor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Bahadır Bay, 40. Yıl kutlamalarında şunları söyledi;

“Baydoor firması şahsımdan tam 10 yaş daha büyük bir firma dedi. Yalnız yurt içinde değil yurtdışında da 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız babam Mehmet Nuri Bay ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz amcam Şaban Bay’ın bize açtıkları bu vizyoner yolda, kaliteden ödün vermeden gerek yapay zeka, gerek endüstri 4.0, gerek son sistem makine parkurlarımızla birlikte Baydoor bayisi olmanın gururunu bayilerimize her geçen gün daha fazla tattırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin sözünü veriyorum. İşimiz mobilya, markamız Baydoor, gücümüz bayilerimiz”

Baydoor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay ise, “Depremin olumsuz etkilerini üzerimizden atmak, adeta bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğmak ve geleceğe ümitle bakmak için işbirliği ve güç birliği içinde olacağımız bu tarz etkinliklere ve kutlama çok önem veriyoruz. Nice 40’lı yıllara” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden bayiler, toplantı ve 40. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep’e geldi. Fabrika gezisi ile başlayan etkinlikte bayiler, birbirine tam entegre üretim hatlarını ve üretimi yerinde incelediler.

Etkinlik çerçevesinde Baydoor ekibi ve bayileri Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin resmedildiği 25 Aralık Panorama Müzesi’nde Gazianteplilerin düşmana karşı tüm zorluklara rağmen verdikleri mücadeleyi rehber eşliğinde dinledi. Müze gezisinin ardından Rumkale’nin doğal güzelliklerini cam terastan seyrettikten sonra tekne ile Fırat’ın serin sularını geçip Halfeti batık şehri ziyaret etti.

40. yıl anısına hazırlanan plaketler Baydoor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Bay tarafından bayilere takdim edildi.