Gaziantepli firmalar, İKA desteği ile yüksek teknoloji üretecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - İpekyolu Kalkına Ajansı (İKA), Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu orta ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli olarak üretilmesi için firmalara destek verecek. Öncelikli 20 ürün belirleyen ajans, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde ürünler üretilmesi, savunma ve medikal sanayi gibi yüksek teknoloji içeren alanlarda Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesini hedefliyor.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, bölgenin lokomotif kenti Gaziantep’in ayakkabı, halı, gıda, iplik, tekstil, makine-metal alanlarında ülkemizde rekabet avantajını elinde bulunduran illerden biri olduğunu söyledi. Gaziantep’in bu rekabet gücünü orta ve yüksek teknoloji üretimiyle uluslararası düzeyde artırmayı hedeflediklerini söyleyen Akyılmaz, şimdi de bu amaçla Orta Ve Yüksek Teknoloji Yatırım Destekleri programıyla sanayicileri orta ve yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Bölgenin orta ve ileri teknoloji üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Dr. Burhan Akyılmaz, program kapsamında ihtiyaç ve taleplere göre destek vereceklerini anlattı. Akyılmaz, “Sanayicilerimiz bunların dışında yeni ürün üretmek isterlerse onlara devlet destekleri sağlamak istiyoruz. Bunun için de yatırımcılarımıza firmalarımıza ne tür devlet desteklerine ihtiyaç duyduklarını bizzat kendilerine soruyoruz. Onlardan gelen taleplere göre orta ve tüksek teknoloji ürün üretimi için bir mali destek programı tasarlayacağız. Bir nevi sahadaki sesi dinleyerek sanayicilerin ihtiyaç ve taleplerine göre onlara cevap verecek bir mali destek programı tasarlayacağız. Bu finansman maliyeti desteği, faizsiz kredi ya da hibe şeklinde de olabilir. Finans desteğinin yanı sıra sanayici, Ar-Ge veya danışmanlık desteği, ortak, şirket evliliği de isteyebilir. Sanayici sorunu en iyi kendisi bilir. Biz de proaktif davranıp onların çözüm odaklı taleplerini, ihtiyaçlarını tespit edip ona göre destek sağlayacağız. Bu desteklerin de yerini bulmasını hedefl iyoruz” diye konuştu. Akyılmaz, başvuruların ika.org.tr adresi üzerinden 9 Mayıs’a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

20 ürün belirlendi

Ön talep toplama çağrısına çıktıklarını kaydeden Burhan Akyılmaz, şunları kaydetti: “Çağrıda yaptığımız analizlerde ülkemizin dışla bağımlı olduğu ürünlerin listesini yayımladık ve 20’ye yakın ürün belirledik. Bunların bir kısmının ön fizibiliteleri de var. Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark yaratıyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Potansiyel de var. Sanayicilerimiz de istiyor. Biz de devletimizin imkanları ile onlara omuz vermek istiyoruz.”