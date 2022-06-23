Gaziantepli hazır giyimciler BUSEM’e taşınıp markalaşacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’te Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından Penye Konfeksiyon İmalat ve Hazır Giyim Derneği (PENKON) organizasyonunda Sektörel İletişim Toplantısı düzenlendi. Türkiye’nin önemli hazır giyim ihracat ve üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep’in markalaşma konusunda istenilen yerde olmadığı dile getirilen toplantıda, üreticilerin daha iyi fiziki şartlarda üretim yapacakları Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’ne (BUSEM) taşınması için çalışmaların son aşamaya geçildiği bildirildi.

Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen, hazır giyim sektöründeki mevcut durum ve son gelişmeler ele alındığı toplantıda, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, sektör temsilcilerine ihracatçıya verilen finansman desteği konusunda bilgi verdi. Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, PENKON Başkanı Reis Reisoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte üretilen hazır giyim ürünlerinin kalitesinde hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Markalaşmanın Gaziantep ve Türkiye’ye önemli katkılar sunacağını kaydeden Gül, bunun için de sektörün sürdürülebilirliği ve uygun fiziki koşulları sağlaması gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin en çok hazır giyim ihraç eden 5. şehri”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in triko ve hazır giyim sektöründe çok önemli bir bilgi, beceri ve üretim kapasitesine sahip olduğunu, kentin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat yapan 5. şehri olduğunu söyledi. Yıldırım, “TİM verilerine göre 2021 yılında 194,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ancak gerçekte çok daha fazladır. Gerçekte diyorum çünkü fason üretim ile İstanbul’daki markalara gönderiyoruz. İstanbul üzerinden yapılan ihracatımız bu rakama dâhil değil. Süveter, kazak, hırka, yelekte, 1 milyon 738 bin 649 adet ile Türkiye’nin yüzde 45 üretim kapasitesine sahibiz. Yine 12 milyon 306 bin 600 çift çorap ile Türkiye’nin yaklaşık yüzde 100 üretim kapasitesi Gaziantep’te” diye konuştu.

Sektörün güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ancak markalaşmak, tasarım gibi, nitelikli işgücü, finansman gibi sıkıntıları olduğunu dile getiren Tuncay Yıldırım, “Sektörün potansiyelini katma değere çevirebilmek, verimli kullanabilmek için yapmamız gerekenleri de biliyoruz. Marka yaratabilmek, trend ürünler çıkarabilmek, koleksiyon satabilmek, yeni pazarlar keşfetmek. Tüm bunları yapmamıza engel olan da elbette hâlihazırda ulusal ve uluslararası ekonomideki gelişmeler, en büyük pazarlarımızdan biri olan Ukrayna’daki savaş gibi birçok sorun sektörü olumsuz etkilemekte. Ancak marka, koleksiyon, tasarım gibi konuların yıllardır sektörün gündeminde olduğunu biliyoruz. Meslek komitelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde her zaman sektörün en büyük sorununun nitelikli eleman eksikliği ve de markalaşma olduğu geri bildirimini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BUSEM’de 8 sektöre yer tahsis edildi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Osman Toprak da kentteki hazır giyim üreticilerinin beklediği taşınma haberiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Toprak, “BUSEM bölgesinde 8 sektörümüze yer tahsisi yapıldı. Trikotajcılarla, penyecilerle alakalı çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Mavikent bölgesinde triko ve penye işi ile uğraşan esnafımızın, üreticilerimizin daha iyi fiziki koşullarda çalışmasını sağlayacak 165 bin metrekarelik yerimizin tahsis işlemi hızlı bir şekilde devam ediyor. Mülkiyetin bir kısmı büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Kalan kısmı da Milli Emlak’tan tahsisini istedik. İnşallah yakın zamanda satışını yapacağız” diye konuştu.

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise etkinlikle firmaları nakite erişim, nakit akışını kolaylaştırmak ve finansman giderlerinde neler yapılabilir konularında bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.