Gaziantepli inşaatçılar artan maliyetler için çözüm bekliyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - İnşaat ana malzemelerinden demir-çelik başta olmak üzere yapı malzemeleri fiyatlarında son bir yılda yaşanan yüzde 100’ün üzerindeki artış, sektörde büyük sorunlara yol açtı. Gaziantepli inşaatçılar, artan fiyatlar karşısında dayanacak güçleri kalmadığını belirterek, sorunun devam etmesi halinde istihdam ve ekonomiye olumsuz etkisinin yanında iflas ve iş bırakmaların kaçınılmaz olacağından endişe duyuyor.

“Müdahale edilmezse sektör büyük bir çıkmaza girecek”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülke ve Gaziantep ekonomisinde yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla kaldıraç görevi üstlenen inşaat sektörünün demir-çelikteki yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışı ile zor durumda olduğunu söyledi. Yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın yarattığı mağduriyete çözüm üretilmezse ekonominin ve istihdamın olumsuz etkileneceğini bildiren Yıldırım, şunları söyledi: “İnşaat sektöründe faaliyet gösteren oda üyelerimiz ile sektör temsilcisi paydaş kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki yapı malzemelerindeki fiyat artışı ve teminine yetkililer tarafından müdahale edilmezse 250 alt sektörü ile birlikte 2,5 milyon kişiyi istihdam eden sektör büyük bir çıkmaza girecek ve bundan herkes etkilenecek.”

“Kamu müteahhitlerine fiyat farkı ödenmeli”

Adıgüzeller İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Gaziantep Başkan Yardımcısı Ali Adıgüzel, inşaat sektörünün başta demir olmak üzere çimento, beton, plastik, seramik, MDF, suntalam, yalıtım ürünleri ve cam gibi tüm inşaat malzemelerinin temini ve bu malzemelerdeki olağanüstü fiyat artışları nedeniyle zorluk yaşadığını ifade etti. Fiyat artışlarının yanında tedarikte de sorunlar yaşadıklarını aktaran Adıgüzel, son bir yıldaki karşılaştırmalı fiyat tarifesini paylaşarak, şöyle konuştu: “Ülkemizin dünyadaki güçlü demir-çelik üreticilerinden olmasına karşın yaşanan bu fiyat artışı inşaat sektörünü derinden etkiliyor. Özellikle de taahhüde dayalı kamu işi yapan yüklenicilerin sözleşmelerine göre işleri tamamlayabilme şansları kalmadı. Kamu müteahhitlerinin yapı malzemelerindeki aşırı fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek için acilen fiyat farkı kararnamesi çıkartılarak destek olunmalı. Sektörün desteklenmesi için yapı malzemelerinde birtakım KDV indirimlerine gidilmeli, söz konusu artış ve tedarik problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla, malzemelerin ihracatına belirli sınırlamalar getirilerek dengeli bir piyasanın oluşturulması gerekiyor.”

“Böyle giderse iş bırakmalar ve iflaslar kaçınılmaz olur”

Kantar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kantar, girdi maliyetlerinde son bir yılda yüzde 100’e yakın bir artış yaşandığına dikkati çekti. Özellikle demirde yaşanan fiyat artışını, “Böyle bir şey görülmedi” sözleri ile yorumlayan Kantar, “Bugün demirin kilo fiyatı 6,75 oldu. Demir başta olmak üzere bütün inşaat malzemelerinde yüzde 100’e yakın artış yaşandı. Bundan dolayı kamu ve yap-sat müteahhitleri zorluklar yaşıyor. Böyle giderse iş bırakmalar ve iflaslar kaçınılmaz olur. Maliyet artışlarına bir dur demek lazım. Yetkililerin buna el atması ve müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üreticilerin de düşük kapasite ile çalışmalarından kaynaklı fiyat artışları yaşanıyor. Yetkili bakanlıkların desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.