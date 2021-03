Gaziantepli kadınlar Hindistan’a moringa makarnası ihraç edecek

Takip Et

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Yaklaşık iki yıl önce Hindistan’a giderek moringa bitkisini yerinde inceledikten sonra Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’ni kuran kadınlar, bugün bu bitkiden çaydan pişik kremine, kozmetik ürünlerinden burun spreyine kadar birçok alanda üretim yapıyor. Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde yaşayan kooperatifin başkanı Sevgi Kütüz, arkadaşları ile birlikte, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başlattığı Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından desteklenen, 'Mucize Bitki Moringanın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi’ sayesinde ilk kez köylerinin dışına çıkarak Hindistan’a gitti. Burada moringanın hangi şartlarda yetiştiğini öğrendiklerini dile getiren Kütüz, kente gelir gelmez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP İdaresi’nin de desteğiyle Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’ni kurduklarını belirtti.

“Ürün kalitemiz Hindistan’ın kat kat üstünde çıkıyor”



Gaziantep Valisi Davut Gül ve Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça’dan da büyük destek alan girişimci kadınlar, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi’nde Nurdağı Meslek Yüksek Okulu’nun organik tarım arazisinde 15 dönümle başladıkları moringa üretimini, bugün 50 dönüm alanda sürdürüyor. DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’de moringanın ilk üreticisi olduklarını anlatan Sevgi Kütüz, “moringantep” markasıyla ürettikleri ürünlerin laboratuvar ortamında test edildiğini dile getirerek, “Analizler sonucunda ürünlerimizin Hindistan’daki ürünlerden çok daha kaliteli olduğu ortaya çıktı” dedi.

Ürünlerine, kurdukları www.topraktanpazara. com adresinin yanı sıra hepsiburada.com ve trendyol.com üzerinden Türkiye’nin her yerinden ulaşılabildiğini aktaran Kütüz, farklı illerden fide talepleri de aldıklarını anlattı. Kütüz, her geçen gün bilinirliği artan moringaya son dönemlerde rağbetin de arttığını, bunun da online satışlara yansıdığını söyledi. Bunun yanında sıkça bayilik teklifl eri de aldıklarını paylaştı.

Hindistan’dan sonra sırada Almanya ve İngiltere var



Ürünlerin ihracatı için Almanya ve İngiltere ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Sevgi Kütüz, önümüzdeki günlerde moringadan makarna da üreteceklerini ve bunu da Hindistan’a ihraç edeceklerini dile getirdi. Bayramdan sonra üretime başlayacaklarını ifade eden Kütüz, “Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek mutfağımızla beraber moringa makarnası üreteceğiz. Hindistan’da moringa yeşil olarak daha çok tüketiliyor. Biz de makarnasını yapıp oraya pazarlayacağız. Hem onlar bizden öğrenmiş olup, kendileri de yapmak isteyebilirler. Bayramdan sonra başlayacağız” diye konuştu.