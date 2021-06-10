Gaziantepli medikalci tahsilat sorununa çözüm bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, pandemi döneminde stratejik önemi bir kez daha ortaya konan medikal sektörünün kamu hastaneleri ile yaşadığı tahsilat probleminin sektörde ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yıldırım, medikal sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin çok zor durumda olduğunu ifade ederek birçok firmayı iflasın eşiğine getiren sürece çözüm bulunmazsa bu durumun hem halk sağlığı, hem istihdam hem de ekonomik anlamda birçok sorunu da beraberinde getireceğini kaydetti.

Sorunun çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getiren Yıldırım, “GTO Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitemizden aldığımız geri bildirimler ne yazık ki firmalarımızın ciddi tehdit altında olduğunu gösteriyor. Daha önce alacaklarından yüzde 25 feragat etmeyi kabul ederek 1 Ağustos 2020 tarihinden önceki alacaklarını tahsil eden firmalar, bu tarihten itibaren yaptığı satışlar için herhangi bir ödeme alamadı. Öte yandan yüzde 25 feragati kabul etmeyen firmalar 2018’den bu yana hak edişlerini tahsil edemiyorlar” dedi.

Yıldırım, firmaların beklentilerinin alacakları konusunda tek muhataplarının satışı yaptıkları Sağlık Bakanlığı olması ve ihale şartnamelerinde belirlenen ödeme takvimine uyulması olduğunu da sözlerine ekledi.