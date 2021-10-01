“Gaziantepli sanayici dijital dönüşüme yatırım yapmalı”

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika) "Öğren Dönüş Programı"nın lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile sanayiciler katıldı. GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Model Fabrika’da birçok program yapıldığını belirterek, sanayiciler olarak temel ihtiyaçlarının yetişmiş eleman olduğunu kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Gaziantep’in, Türkiye’nin ihracat ve üretim üssü olduğunu belirterek, “Hedefimiz ihracat potansiyelini önümüzdeki dönemde ileri teknoloji üreten bir şehre dönüştürmek” dedi.

“Yüksek teknolojiye adım atma vakti”

Özellikle teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını çok önemsediklerini dile getiren Kacır, Türkiye'nin yüksek düzeyde cari açık verdiği 919 öncelikli ürünü belirlediklerini, bugün yatırım yapılmaması halinde 5-10 yıl sonra yüksek düzeyde cari açığın verileceğini kaydetti. Yenilikçi teknoloji alanlarını listeleyip bunları sanayi ve girişimcilere ilan ettiklerini, bu alanlarla ilgili yatırımlara daha ayrıcalıklı devlet destekli teşvikleri sunmaya başladıklarını söyleyen Kacır, “Geçen yıl hamle programını ilk çağrısını gerçekleştirmiştik. Makine sektörü ile başlamıştık. Bu yıl sağlık, ilaç, tıbbi cihaz sektörleri yine makine sektörü ve şimdi dijital dönüşüm başlığı ile çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrılara başta Gaziantepli olmak üzere sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ilgi göstereceğine ümit ediyorum. Pek çok ürün grubunda aslında dünyanın en önemli üretim üssüyüz ama şimdi yüksek teknolojiye adım atma vakti diyoruz. Bütün sanayicilerimizi özellikle teknoloji seviyesi yüksek ürünlere yönelik hamle programlarına katılmaya davet ediyoruz."