Gaziantepli terlik üreticileri, sözü verilen yer tahsisi için yetkililere çağrıda bulundu

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gün, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve Ticaret Bakanlığı ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce’ye çağrıda bulundu. Gün, Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Yaprak Mahallesi, Çakmak Mahallesi ve Nizip Caddesi’nde faaliyet gösteren plastik ayakkabı ve terlik üreticilerinin üretim, istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak istediğini belirterek, “O nedenle esnafın önündeki engelleri kaldırılmasını, büyük sosyal bir proje olan bu projeye destek olmalarını istiyor, bekliyoruz” dedi.

“Paramız hazır”

Nizip Caddesi’nin 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile riskli bölge ilan edildiğini ifade eden Gün, 500 esnafın üretim yaptığı bölge riskli alan edilmesiyle yetkililer tarafından bölge üreticileri için BUSEM Bölgesi’nde 742 bin metrekare alan tahsis edildiğini kaydetti. Yapılan olumlu görüşmeler sonrası esnaftan para toplanması talimatı aldıklarını ve paraları topladıklarını aktaran Gün, “Şu anda paramız hazır, tüm projelerimizi çizdik, ilgili kurum ve kuruluşlara sunumumuzu yaptık, ancak bugüne kadar esnafımıza tahsis edilen 742 bin metrekare alan verilmedi. Verilmeyince esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaya başladı. Bu mağduriyetin bir an önce son bulması için Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve Ticaret Bakanlığı’ndan yardım istiyor, Nizip Caddesi’nde ki esnafa sahip çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Engellerin kaldırılmasını istiyoruz”

Firmaların çok kötü koşullar altında üretim yaptığını anlatan Gün, şunları kaydetti: “Bölgenin, trafik sorunu, otopark sorunu başta olmak üzere ürün indirme ve yükleme sahalarının bulunmaması, sokakların dar olması ve elektrik gibi daha sayamayacağımız birçok sorunlar bulunmaktadır. Yüksek miktarda ürün siparişi vermek için gelen büyük firmalar üretim yapılan alanları gördüğünde sipariş vermekten vazgeçiyor. Bu ülkemize girecek olan dövizin başka ülkelere gitmesi anlamına geliyor. Ayrıca bölge riskli alan ilan edildiği için işlerini büyütmek isteyen esnaf bankadan kredi alamıyor ve mülkiyetlerinin değerleri çok düştü. Bu kötü ve zorlu koşullara altında bile esnafımız gece-gündüz, canla başla çalışarak günlük 2 milyon çift terlik üretimi yapıyor, ürettikleri terlik ve ayakkabıları 45 ülkeye ihraç ediyor, ülke ekonomisine yılda 200 milyon dolar katkı sağlıyor. Biz esnaf olarak, üretmek, istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. O nedenle önümüze çıkarılan engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor.”

“Üretim, istihdam ve ihracat kat kat artacak”

Üreticilere sözü verilen alanların tahsis edilmesiyle hem ülke hem de kent ekonomisine katkılarının geçmiş dönemlere göre kat kat artacağını bildiren Gün, “Modern tesislere kavuştuğumuz da günlük 2 milyon çift üretilen terlik ve ayakkabı üretimi 3-4 katına çıkacak, yılda ülke ekonomisine sağlanan 200 milyon dolar katkı 500 milyon dolara yükselecek, 50 bin olan istihdam sayısı 100 bine çıkacak, esnafımız sağlıklı, temiz ve hijyenik koşullarda çalışacak, AR-GE çalışmaları yaparak sektörümüzü daha da büyüteceğiz. Gaziantep olarak terlik ve ayakkabı da dünyada marka olacağız, dünyadaki ayakkabı ve terlik sektörünün kalbi Gaziantep’te atacak. Dünya ile rekabet etmek için desteğe ve yardıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.