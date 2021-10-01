Gaziantepli terlik üreticileri yeni üretim yeri istiyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te muhtelif bölgelerde, Çakmak Mahallesi ve Nizip Caddesi’nde faaliyet gösteren plastik ayakkabı ve terlik sektörüne yeni bir sanayi bölgesi oluşturulması çalışmaları bir türlü sonuçlanmıyor. 2016 yılından beri taşınması gündemde olan, Yaprak ve Çakmak mahalleleri arasında kalan bölge, 20 Kasım 2017’de Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge de ilan edildi. Yaklaşık 42 yıldır ayakkabı ve terlik üretiminin yapıldığı bölgede firmalar, alınan kararlarının ardından taşınacakları günü beklemeye başladı.

Kentin büyümesiyle şehrin içinde kalan Nizip Caddesi, bir OSB gibi çalışıyor, üretim kapasitesi ve potansiyeliyle kentin üretim merkezlerinden biri olarak anılıyor. 2020 yılında bölgede üretilen yaklaşık 24 milyon çift terlik ve ayakkabı 45 ülkeye gönderildi. 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yeni bir bölgeye taşınılması beklenen Nizip Caddesi’nde faaliyet gösteren firmalar yıllardır mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

“Üretim, istihdam ve ihracat iki katına çıkacak”

Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Poliüretan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün, sürecin yıllardır devam ettiğini aktardı. Kooperatifin yaklaşık 500 üyesi olduğunu söyleyen Gün, Nizip Caddesi’ndeki firmaların zor şartlar altında üretim yaptıklarını anlattı. Gün, şöyle konuştu: “Çünkü çalışma ortamı sağlıklı değil, ürünlerimizi indirme ve yükleme alanımız yok. Şehrin ortasına kaldık. Esnaf, taşınacağı için istediği yatırımı yapamıyor, daha fazla kişiye istihdam sağlamak istiyoruz, ama mevcut koşullar el vermiyor. Ancak BUSEM Bölgesi’ndeki yeni yerimize taşındığımızda esnafımızın ve sektörümüzün tüm sorunları ortadan kalkacak.” Taşındıklarında ürettikleri günlük 2 milyon çift terlik ve ayakkabının iki katına çıkacağını dile getiren Gün, “Yılda 200 milyon dolarlık ihracat 400 milyon dolara çıkacak. İstihdamımız 50 bin kişiden 100 bin kişiye çıkacak” dedi.

Yeni sanayi bölgesinde modern tesislerde üretim yapacaklarını ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Murat Gün, “Gaziantep nasıl fıstıkta, tekstilde, halı da ve birçok üründe dünya markası olduysa ve gastronomide nasıl parmakla gösterilen şehirler arasında yerini aldıysa ayakkabı ve terlikte de bir dünya markası olacak ve dünyada parmak ile gösterilen şehirler arasına girecek. Artık ayakkabı ve terliğin kalbi Gaziantep’te atacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.