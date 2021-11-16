Gaziantepli yatırımcı bürokrasiden şikayetçi

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, bölgede güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının her geçen gün arttığını kaydetti. Yeşil dönüşüm, GES projeleri, enerji fiyatlarına gelen zamlar 5. OSB’nin son durumu hakkında DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Şimşek, yurtdışından çok sayıda yatırım talebi aldıklarını, ancak bu talepler karşısında bürokratik işlemlerin yatırım isteğini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. Şimşek, şunları söyledi: “Gaziantep müteşebbis insan üretiyor. Onların da önünü açmamız lazım. İş imkânı yaratmamız lazım. İş imkânı yaratılmazsa civar illere gider. Burayı bir okul gibi düşünün. Gelen insan burada büyüyor çıkıp başka yere gidiyor. Gaziantep OSB, Türkiye’deki OSB’lerin tükettiği enerjinin yüzde 10’u kadar enerji tüketiyor. İstihdamın yüzde 10’unu karşılıyor. Tüm OSB’lerde 2 milyon 500 bin insan çalışıyor. Bunun yüzde 10’u Gaziantep’te çalışıyor. OSB’lerde yıllık yaklaşık 60 milyar kilovat enerji tüketiliyor. Bunun yüzde 10’u bizde. Gaziantep’in farkı burada, insanlar bu yüzden buraya yatırım yapıyor. Buradaki insanlara sahip çıkmak lazım. Önlerini açmak lazım. İşlerini kolaylaştırmak lazım ki Gaziantep mutlu olsun. Yeni yatırımlarımız için izinlerimizi almamız lazım. İzinler zor alınıyor.”

GAOSB’deki 75 firma GES kurdu

Gaziantepli sanayicinin yüzünü güneşe çevirdiğini ifade eden Cengiz Şimşek, “Şu an 75 firmamız işletmesinin çatısına GES kurdu. Önümüzdeki dönemde de bu artacak. Bizler isteyen herkese izinlerini vererek güneş enerjisi kurulmasını tavsiye ediyoruz” dedi. Gaziantep OSB’de tüketilen enerjini yüzde 2’sinin güneşten karşılandığı belirten Şimşek, enerji fiyatlarına gelen son zamlardan sonra GES yatırımlarının artacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Şu an sanayide tüketilen enerjinin yüzde 2’si güneş enerjisiyle karşılanıyor. Artık önümüzdeki aylarda bu oran artarak devam edecek. Hedefimiz 2022 yılında yüzde 4’e sonra da yüzde 8’e çıkarmak. Sanayicilerimizi destekleyerek önünü açacağız.”

Gaziantep OSB’nin yeşil dönüşüm noktasında da Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Şimşek, OSB’de zararlı ve kimyasal atık üreten tesis olmadığını bildirdi. “Çevreyi kirletici çevrenin hava kalitesini bozacak bir yapımız yok” diyen Şimşek, OSB Müdürlüğü’ne bağlı atık su arıtma tesisisin evsel atık ayarında çalıştığını kaydetti. Şimşek, tesisisin Türkiye’de çalışan en iyi tesis olduğunu belirterek, “Verimliliklerimiz çok iyidir. Çıkan suyun iletkenliğini azaltarak tekrar tarımsalda kullanılması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu da çok büyük bir proje olacak. En azından çevreye duyarlı insanlara faydalı bir proje haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

5. OSB’deki altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını da aktaran Cengiz Şimşek, “Elektriğini, kanalizasyonunu, yağmur suyunu bitirdik. Yolların sadece asfaltı kaldı. İnşallah onu da 2022 yılında tamamlayacağız. Arsa tahsis ettiğimiz sanayicilerin yaklaşık yüzde 65’i çalışıyor. 2022’dediğer sanayicilerimiz de çalışmaya başlayacak” diye konuştu.

“OSB ulaşımında mesafeler kısalacak”

OSB’ye yeni sağlık tesisi kurma çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cengiz Şimşek, “Büyükşehir Belediyesi ile beraber poliklinik yapacağız. İşletmesini belediyenin yapacağı sağlık ocağını 7-8 ayda bitireceğiz. Bir de hastane düşünüyoruz. İş kazalarına acil müdahale edecek travmatolojik hastanesi gibi bir projemiz var. Bakanlığı ikna ettiğimizde inşallah yapacağız” dedi. Her geçen gün büyüyen Gaziantep OSB’nin buna paralel olarak ulaşım sorununun da arttığını kaydeden Şimşek, bunun için yeni yollar açtıklarını ifade etti. Şimşek, “Oba kavşağa 6 kilometre uzaklıkta OSB’ye yeni bir giriş daha planlıyoruz. Onu da başkan hanımın destekleriyle yaparsak birinci bölgeye giren 2, 3, 4 ve 5. OSB’ye gidenlerin mesafesi kısalacak. Bu köprüyle Mersin’den gelenler dolanmadan OSB’nin içerisine girecek. Ortalama 20 kilometre gibi bir yolu kısaltacak. Bu da ulaşıma bir nebze olsun çözüm sağlayacak. Bu sayede İpekyolu trafiği de rahatlayacak” şeklinde konuştu.