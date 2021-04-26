Gaziantep'te 14 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
Mülkiyeti Şahinbey Belediyesine ait 14 iş yeri kiraya veriliyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Şahinbey Belediyesine ait olan, ilandaki tabloda mahalle, adres, ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla yine tabloda belirtilen sürelerde kiraya verilecek.
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