Gaziantep'te 4 çeşit yemeği 40 liradan yemek mümkün

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde esnaf ve vatandaşın öğle yemeği ihtiyacını karşılayan 'Haydi Sofraya' noktasını ziyaret eden Büyükşehir Başkan Fatma Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, restorandaki vatandaşlarla sohbet etti.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kitap kafede hizmet veren dört noktaya, Nizip, Küsget ve Gaziantep Üniversitesi'nin de dahil edilmesi planlanıyor.