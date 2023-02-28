Gaziantep’te afetzedeler için acil eylem planı devrede

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem sonrası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Nurdağı’ndaki ziyaretinde, depremzedeler için teknik ekibiyle birlikte hazırladığı Acil Eylem Planı’nı anlattı. Eylem planının bir depremzedenin neye ihtiyacı olduğuna dair sağlıklı tespitleri içerdiğini anlatan Başkan Şahin, “Depremzedelerin acil bir şekilde, giyinmesi, beslenmesi ve barınması gerekiyordu. Arkasından seyyar tuvaletlerin kurulumunun yapılması lazımdı. Şu anda ilçede 200’e yakın seyyar tuvaletimiz bulunuyor.

Bunun akabinde hijyenin temin edilebilmesi için bir haftanın ardından duş ihtiyacı doğdu” diye konuştu. Bunun için sadece Nurdağı’nın 160 noktasında seyyar duşlar kurduklarını söyleyen Şahin, “Çocuklarımızın eğitiminden geri kalmaması ve ailelerin psiko-sosyal destek alması gerekiyordu. Şimdi hemen konteyner kentimizi kur duk. Bir gencin, bir yaşlının, bir engellinin neye ihtiyacı varsa bunların hepsini içeren bir plan hazırladık. Eğitimlere başladık.

Her yaş grubuna özel psiko-sosyal destek kurslarımız var. Depremzedelerin sağlıklı bir terapi alabilmesi için psikologlardan destek alıyoruz. Bu desteği veren psikolog sayımız da yaklaşık 200. Beşeri sermayemiz hazır. Psikologlarımız tek tek çadırları ve konteynerleri gezerek ailelere sorular soruyor. Engelli, yaşlı ve çocukların ihtiyaçları belirleniyor. Bunlar kümeleştikten sonra da ihtiyaçlar hızlı bir şekilde temin ediliyor” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Nurdağı ziyaretinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro da bulundu.