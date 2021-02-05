Gaziantep'te enerji şirketlerine uyarı 

Tali̇p ÖZTÜRK

GAZİANTEP- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji yatırım ve sorunlarını görüşmek üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valiliği’nde Vali Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile basın toplantısı düzenleyen Tancan’ın gündeminde vatandaşlardan gelen şikayetler vardı.

Tancan, kentte 19 Ocak’ta kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilileri ve doğalgaz bağlantı taleplerinin karşılanmasındaki yetersizliklerle ilgili dağıtım şirketlerini uyardı. Uyarılar neticesinde doğalgaz ekip sayısının 25 katına çıkarıldığını söyleyen Tancan, “Faaliyetleri düzenli olarak takip ediyoruz. Yapılan uyarılara uyulmaması durumunda gerekli cezai işlemleri devreye alacağız” diye konuştu.

Bu yıl 50 milyon liralık yatırım planlanıyor

Tancan, Gaziantep’e 2020 yılında 40 milyon TL yatırımla 128 bin metre doğal gaz şebekesi yatırımı gerçekleştirildiğini, 2021’de de 50 milyon TL tutarında yatırım planlandığını söyledi. Karkamış'a da doğalgaz arzının sağlanmasıyla, kentin tüm ilçelerine doğalgazın ulaştırılmış olacağını belirtti.

“Sıfır asfaltın parçalanmasından utanıyorum”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dağıtım şirketlerini samimi olmaya davet etti. Şahin, elektrik ve doğalgaz çalışması için yapılan sıfır asfaltın parçalanmasından utandığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bize mali sorun demeyin, sorun buysa, söyleyin bu sorunu da halledelim. Ama bize samimi olun, verdiğiniz sözleri takip edin ve yapın. Güvenilir olun, sağlıklı iletişim sağlayın. Artık birbirimizi idare edecek durumumuz yok. Burada verilen sözlerin mutlaka takipçisi olacağız.”