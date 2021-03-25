Gaziantep’te esnaf,  belediyelerin desteğiyle nefes aldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı acil destek paketleriyle, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa maddi destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi, paket servisi yapmayıp kapanan işletmelerden kira almazken, bin 500 lira da destek verdi. Kiracısı olan işletmelerden 2021 yılı ocakmayıs dönemi kiralarında yüzde 50 indirime gitti. Bunun yanında işyerlerinde kullanılan suda da yüzde 50 indirim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, desteklerini e-ticarette de gösterdi. Pandemiyle yaygınlaşan e-ticaretten yerel esnafın da yararlanması amacıyla trendyol.com ile Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası ile protokol imzalandı. Şahinbey Belediyesi de geçtiğimiz yıl mart ayında iş yeri kapanan 2 bin 860 esnafa toplamda 2 milyon 860 bin TL destek verdi. Belediye, vergileri de erteledi. Şahinbey Belediyesi’nin Aralık 2020 itibariyle esnafa yönelik verdiği destekler şöyle: İşyeri kapanan 2 bin 848 esnafa bin 500 liradan toplamda 4 milyon 272 bin TL, kursları kapanan usta öğreticilere 882 bin 500 liradan 1 milyon 323 bin TL, iş yeri kapanan esnafın yanında çalışan 417 işçiye bin 500 liradan 625 bin 500 TL.