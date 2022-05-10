Gaziantep’te esnaf seçime gidiyor, iki aday yarışacak
Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (GESOB) Olağan Genel Kurulu, 11 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Mevcut Başkan Ömer Küsbeoğlu ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan başkanlık için yarışacak.
Talip ÖZTÜRK / GAZİANTEP
Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (GESOB) bağlı odalarda 1 Ocak tarihinde başlayan seçimler 31 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. 11 Mayıs’ta GESOB’un yeni başkanı da yapılacak seçimle belli olacak.
525 delegenin oy kullanacağı seçimde iki aday kozlarını paylaşacak. 3 adayla gidilmesi beklenen seçimde kısa süre önce Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava birlik başkanlığı adaylığını geri çekti.
Gaziantep Servis İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan ve Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava adaylıklarını duyurmuştu. Alkava, “Esnafımız böyle istedi. Ortak aklı seçim öncesi oluşturma kararı aldık” sözleriyle diğer aday İsmet Özcan’la güçlerini birleştirdi.
GESOB’un uzun yıllardır başkanlığını yürüten Ömer Küsbeoğlu ve İsmet Özcan başkanlık için yarışacak.