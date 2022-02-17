Gaziantep’te hayvan üreticilerine 375 ton yem desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun kar yağışında ahırları çöken hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibeyle verilecek yem desteğinin dağıtımı başladı. 7 ilçede hasar tespiti yapılan işletmecilere toplamda 375 ton yem dağıtılacak.
GAZİANTEP - Yem dağıtımına ilk etapta Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlandı. Sırasıyla Şehitkamil, Araban, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde ayvan yetiştiricilerine yemler dağıtılacak. 7 ilçede hasar tespiti yapılan 375 işletmeciye, birer ton yem desteği sağlanacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, birçok işletmenin kar yağışından zarar gördüğünü belirterek, “Hayvan yetiştiricilerimize yaşadığı mağdur durumda destek olmak amacıyla yemlerimizi dağıtıyoruz. Biz, Tarımsal Hizmetler Gıda Daire Başkanlığı olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla her zaman vatandaşımızın yanındayız. Desteklerimiz devam edecek.” dedi.