Gaziantep’te hayvan üreticilerine 375 ton yem desteği

GAZİANTEP - Yem dağıtımına ilk etapta Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlandı. Sırasıyla Şehitkamil, Araban, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde ayvan yetiştiricilerine yemler dağıtılacak. 7 ilçede hasar tespiti yapılan 375 işletmeciye, birer ton yem desteği sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, birçok işletmenin kar yağışından zarar gördüğünü belirterek, “Hayvan yetiştiricilerimize yaşadığı mağdur durumda destek olmak amacıyla yemlerimizi dağıtıyoruz. Biz, Tarımsal Hizmetler Gıda Daire Başkanlığı olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla her zaman vatandaşımızın yanındayız. Desteklerimiz devam edecek.” dedi.