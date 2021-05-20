Gaziantep'te imarlı arsa 19,2 milyon liraya satışa çıkarıldı
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi 7518 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılışı yapılacak.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.