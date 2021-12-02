Gaziantep’te kuraklığa su kuyusu ve yapay göletli çözüm 

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te artan kuraklığa karşı meralarda su sorunu ortadan kaldırılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde kuraklıktan çok fazla etkilenen bölgedeki hayvancılık işletmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, GAP İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’mizin destekleriyle hayvancılığın yoğun olduğu ve su problemi yaşanan bölgelere güneş paneli ile çalışan su kuyuları açıldı. Aynı zamanda yağmur ve kar yağmur suları ile dolacak göletler yapıldı.

“İmkanı olan besiciliği bırakıyor, olmayan hayvanını satıyor”

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, 2021 yılının Türkiye ve özelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok kurak geçtiğini söyledi. Gaziantep’in bundan en çok etkilenen iller arasında yer aldığını kaydeden Türkman, kuraklığın etkisinin bugünlerde daha çok hissedildiğini belirtti. Kuraklığın hem çiftçiyi hem de besicileri çok zor durumda bıraktığını anlatan Türkman, “Kuralık olmasaydı, ürünler hasat edilebilseydi örneğin buğdayda altta kalan sapı bize yem hammaddesi olarak kalıyordu. Diğer hububat ürünlerinde de aynı durum geçerli. Yem fiyatları bunun da etkisiyle aşırı yükseldi. Kırmızı mercimek samanı şu an 2,5 lira, arpa 3,30 lira civarında. Tarım Mahsulleri Ofisi yurtdışından arpa ithalatı yapmasa bu fiyat çok daha yukarılar çıkacaktı. Şu anda da ondan korkuluyor. Geçen yıl ki rakamların çok üzerinde. Yem fiyatları da şu an hayvan üreticilerini bir çıkmazın içine koyuyor. İmkanı olan besiciliği bırakıyor. İmkanı olmayan da elindeki hayvanı kestiriyor ya da satıyor. Yem fiyatları kuraklığın da etkisiyle ciddi oranda arttı” dedi.

Bu yıl yaşanan kuraklığın özellikle meralarda yaşanan su sıkıntısını daha çok gün yüzüne çıkardığını ve üyelerinin çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını aktaran Türkman, sorunu yetkililere aktardığını dile getirdi. Çözümü meralarda güneş paneli ile çalışan su kuyuları ve göletler yapmakta bulduklarını söyleyen Türkman, şunları kaydetti: “Kent genelinde son 3 yılda tamamı GES’lerle çalışan 43 tane su kuyusu açıldı. Üreticilerimizin hayvanlarının su ihtiyaçları bu kuyulardan karşılanıyor. Birliğimizin imkanları ile de 2 bölgede 2 tane GES’le çalışan 2 kuyu açtık. Su probleminin bulunduğu bölgelerde Birliğimizin imkanları ile göletler yapıyoruz. Göletlerin 6 tanesi tamamlandı, 4 tanenin yapımına devam ediliyor. Kışın yağmur, kar yağdığında göletler dolsun, üreticiler hayvanlarının su ihtiyacını karşılasın istiyoruz. Birliğimizin imkanları ile yer altından çıkan doğal suların önlerine çeşmeler ve suluklar yapıyoruz. Üreticilerimiz hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Birlik olarak yaklaşık 2,5 kilometrelik kayalık bir alanı kırdırarak üreticilerimizin yaylım alanı yolunu açtık.. Üreticilerimiz şimdi dağ yolunu kullanarak hayvanlarını bedavadan otlatabiliyor. Yaylım alanlarına hayvanlarımızı ulaştırabildiğimizde maliyetleri yüksek olan yeme daha az ihtiyaç duyulmakta.” Şu anda çok zor şartlarda üretim yapıldığını belirten Türkman, yaylım, yem ve su sorununun çözülmesi, ürünün de değerinde satılmasıyla zaten hayvancılıkla ilgili ana sıkıntıların çözülmüş olacağına dikkat çekti.