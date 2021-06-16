Gaziantep’te kurbanlık fiyatları açıklandı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - 3 birlik adına açıklama yapan Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında pandemi sürecinde birçok sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında üretim yapmaya çalışan üyelerinin zarar gördüğünü söyledi. Özellikle kuraklığın etkisi ile geçen yıl hasat döneminde yem fiyatlarının yükseldiğini anlatan Türkman, “Kilo bazında 1,20 TL’den aldığımız arpayı bugün 2,80 TL’den alıyoruz. Geçen yıl hasat döneminde 35-50 kuruşa aldığımız beyaz samanı bugün 80 kuruşa, 80-85 TL’ye aldığımız 50 kilo bir torba fabrika yemini bugün 150 – 160 TL’den, 1 TL’ye aldığımız 1 kilogram yoncayı bugün 1,70 TL’den alıyoruz. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bu fiyatlar karşısında üretici üretim yapmakta zorlanmakta ve zarar etmektedir. Bu yem fiyatları ile üreticilerin bir kısmı elindeki hayvanlarını sattıktan sonra yerine beslemek üzerine yeni hayvan almayacaklarını belirtmektedirler” diye konuştu.

Satışlar birlikler üzerinden yapılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TMO eliyle yapacağı arpa, mısır satışınının hasat mevsimi sonu itibarıyle acilen başlatılması gerektiğini söyleyen Türkman, “Küçük üreticiye vermiş olduğu aylık alım miktarını en az 3 aylık olarak alabilmelerini sağlamalı. KDV oranını büyük, küçük ayrımı olmadan, vergi kaydı olup olmadığına bakılmaksızın Türkvet’te hayvan kaydı olan herkese yüzde 1 olarak uygulamalı, arpa, mısır vb. yem hammaddelerini yem fabrikalarına değil, tamamını üreticiye satmalı. Üreticinin borsa, TMO gibi kurumlara üyelik şartını kaldırmalı, Üles (elektronik satış ortamı) üzerinden değil de daha önce de Birlikler üzerinden yapıldığı gibi yine birlikler üzerinden satışın yapılması sağlanmalıdır” dedi.



Bu sorunlar ışığında Gaziantep’te büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda yetkili kurumlar olan ve kurban fiyatlarında söz sahibi olan Gaziantep İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Gaziantep İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve 2021 yılı Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık fiyatları belirlendiğini ifade eden Türkman, şunları kaydetti: “Toplantı da yapılan değerlendirmeler neticesinde; geçen yıla göre yüzde 100 civarında artan yem maliyetleri, yetiştiricilerin elindeki hayvan sayıları, halkımızın alım gücü, pandemi şartları vb. konular dikkate alınarak kurbanlık satışlarında kesinlikle fire düşülmemesine ve 2021 yılı Kurbanlık fiyatlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına ve oy birliği ile karar verilmiştir.”

İŞTE 2021 YILI KURBANLIK FİYATLARI

NEVİ/CİNSİ KG. FİYATI

TOSUN 30,00 TL.

DÜVE 29,00 TL

ANTEP HALLİĞİ (ERKEK TOKLU) 35,00 TL

DİĞER IRKLAR (ERKEK TOKLU) 33,00 TL

ERKEK ÇEBİŞ 32,00 TL