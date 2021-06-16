Gaziantep’te KURBANTEP ile kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkâmil Belediyesi, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi, Türk Diyanet Vakfı, Gaziantep OSB Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Ticaret Borsası işbirliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen KURBANTEP projesi protokolü imzalandı. Valilikte imzalanan protokol imza törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra, Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı katıldı.



Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen KURBANTEP projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elinin uzatılacağını dile getirdi.

Geçen iki yılda Kızılay ve diğer kurumlar işbirliğinde yürütülen projeye bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı’nın da dâhil olduğunu belirten Vali Gül, Türk Diyanet Vakfı’nın projeye dâhil olması ile hayır yapmak isteyenlere iki seçenek sunulduğunu aktardı. KURBANTEP projesi ile kurbanların Gaziantep’teki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Gül, “İhtiyaç sahiplerine birer, ikişer kiloluk kavurma haline getirerek teslim edeceğiz. Ben şimdiden hayır yapacak bütün hemşerilerimize ve bu projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kalbe Dokun Gönül Kazan, Kurbanda Gönül Seferberliği sloganı ile Gaziantep Valiliğince yürütülecek kampanyada 2021 yılı Türk Kızılay Vekâletle Kurban Bedeli 1 hisse 1050 TL olup Türkiye Diyanet Vakfı bir hisse kurban bedeli ise 1125 TL olarak belirlendi.

Bağışlar Gaziantep SYDV’nin Ziraat Bankası Gaziantep-Değirmiçem Şubesine yatırılabileceği gibi SYDV’nin online web sitesi üzerinden de (www.gaziantepsydv.gov.tr) alınabilecek.

Hesap Numarası: Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Ziraat Bankası Gaziantep – Değirmiçem Şubesi: TR 1300 0100 1904 5110 7655 5003