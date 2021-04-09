Gaziantep’te meslek liseleri fabrika gibi üretim yapacak

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Pandemi döneminde meslek liselerin adeta fabrika gibi üretim yaptığı Gaziantep’te, örnek bir çalışmaya imza atılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı projeyle her ilçede bulunan meslek liselerinde halıdan zeytine, baklavadan yazılıma kadar çağın ihtiyaçlarına dönük mesleklerin yanı sıra hem kentte ara eleman ihtiyacını giderecek, hem de yöreye ait ürünlere yönelik bölümler açılıyor. Projeyle, katma değerli üretim ve kalifiye eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep’te bulunan meslek liseleri pandeminin ilk günlerinde maske bulunmaması üzerine maske ve dezenfektan üretimine başladı. Liselerde üretilen maske ve dezenfektanlar kentin yanı sıra bölge illerin de ihtiyacını karşıladı. Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kızılhisar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezleri bölgenin ihtiyacını karşılayacak sayıda maske üretti. Mehmet Rüştü Uzel ve Nizip Mesleki Teknik Anadolu Lisesi el ve ortam dezenfektanı, hijyen malzemeleri ve temizlik malzemesi yapımı gibi alanlarda üretim gerçekleştirdi. Bir yıllık dönemde kentin köklü okullarından olan Mehmet Rüştü Uzel, gerçekleştirdiği 7.4 milyon TL’lik üretimiyle Türkiye’de döner sermaye işletme geliri açısından 2. oldu. Bunun yanında öğretmenler ve öğrenciler tarafından M. maske makinesi üretimi de gerçekleştirildi.

Liselere bakanlık tam otomatik makine gönderdi



Meslek liselerinin bu çalışmalarına bakanlık da kayıtsız kalmadı ve Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tam otomatik N95 maske makinesi, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne de tam otomatik ultrasonik cerrahi maske makineleri gönderdi. Meslek liselerinde üretilen maskelerle de ülke genelinde yaşanan fahiş fiyatların önüne geçildi ve fiyatların düşmesi sağlandı.

Kentte, meslek liselerinde bir taraftan üretim devam ederken, diğer taraftan da Mesleki Eğitim Merkezi Modeli ile de yeni bölümler açılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, makine halıcılığının başkenti Gaziantep’te halıcılık bölümü açtıklarını söyledi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından yaptırılan Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Halıcılık ve Dış Ticaret Bölümü açtıklarını kaydeden Tepe, istihdam garantili halıcılık bölümünün 2021-2022 döneminde eğitim ve öğretime başlayacağını bildirdi. Böylelikle kentin halıcılıkta kalifiye eleman ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Tepe, GAHİB tarafından okula modern bir atölye kurulacağını, öğrencilere burs verileceğini belirtti.

“Her yöreye ait ürünlerle ilgili bölümler açılıyor”



Bunun yanında her ilçede o bölgeye ait yöresel ürünlere yönelik meslek liselerinde bölümler açtıkları bilgisini paylaşan Yasin Tepe, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde sanayiye dönük bölümler, nar ekşisi tescillenen Oğuzeli’nde gıda teknolojileri alanında Nar işleme Bölümü, ağırlıklı olarak üzüm ve biberin yetiştirildiği İslahiye ve Nurdağı’nda gıda teknolojileri alanında Üzüm ve Biber İşleme Bölümü, zeytin üretiminin olduğu Nizip’te zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimine yönelik, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde de Antepfıstığı işleme bölümleri açılacağını açıkladı.

“Gaziantep modeli örnek olacak”



DÜNYA’ya yaptığı açıklamada baklavacılık bölümü için de çalışmaların devam ettiği belirten Yasin Tepe, “Meslek liselerimizde katma değeri yüksek olan, üretimi artıracak ve kalifiye eleman sorununu ortadan kaldıracak bölümler açtık. Baklavadan ayakkabıya, zeytinden halıya, robotik kodlamadan maskeye, kutnudan yenilenebilir enerjiye kadar birçok yeni bölüm açıldı ve çocuklarımız bu bölümlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in destekleriyle mesleki eğitimde de Gaziantep modeli ile tüm Türkiye’ye örnek olacak. Bu şekilde meslek liselerimiz, üreten ve ürettiğini işleyen okul olmanın yanında çocuklarımız üretimin her aşamasında rol alacak. Aynı zamanda öğrencilerimizde girişimcilik ruhu geliştirilerek geleceğin girişimci nesillerini yetiştiriyoruz” dedi.