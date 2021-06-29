Gaziantep’te müzelerde temassız ödeme dönemi

GAZİANTEP - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla bilet satışları artık temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartları ve Gaziantep Kart ile olacak.

Buna ek olarak Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kart Mobil Uygulaması üzerinden müze girişleri için online bilet hizmetini devreye soktu.

Yeni uygulamada, ulaşım araçları, Hayvanat Bahçesi girişleri, bisiklet kiralama gibi hizmetlerde kullanılan Gaziantep Kart ile müzelerde yapılacak her geçişte yüzde 20 indirim uygulanırken, grup ve aile geçişlerinde de Gaziantep Kart ile indirimden faydalanılabilecek.