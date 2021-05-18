Gaziantep’te pazarcının elinde kalan ürünleri Valilik satın aldı

Talip ÖZTÜRK

15 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramının üçüncü gününde Gaziantep il merkezinde kurulan pazarların dağılmasının ardından Valilik koordinasyonunda Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları tarafından pazarcıların ellerinde kalan ürünler satın alındı.

Ürünler Vefa Sosyal Destek Grupları’nın çalışmalarıyla paketlenerek 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı ve aşevlerine gönderildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehitkamil Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarların açık olduğunu ancak özellikle 15 Mayıs tarihinin bayramın üçüncü gününe denk gelmesi dolayısı ile pazarcıların bazı ürünlerinin ellerinde kaldığını ve yapılan çalışmaların bu mağduriyeti gidermek üzerine olduğunu söyledi. Valilik koordinasyonunda çalışmaların yapıldığını dile getiren Kalaylı, çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek veren ve dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Gruplarına da teşekkür etti.

Esnafın elinde kalan malların satın alınmasına destek olan Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu da, alınan meyve ve sebzelerin aşevlerine, fakire ve fukaraya dağıtılacağını ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti. Hem çiftçinin hem pazarcının hem de dağıtılan ihtiyaç sahiplerinin durumdan memnun olduğunu dolayısıyla kendilerinin de bu hizmet dolayısıyla mutlu olduklarını kaydeden Kökoğlu, daha fazla ne yapabileceklerini düşündüklerini dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Davut Gül ve Kaymakamların kendilerine ilk günden beri destek olduğunu dile getiren Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın, tam kapanma döneminde Vali Davut Gül’ün ellerinde kalan malların alınarak fakir fukaraya dağıtılacağını söylediğini, bayramın üçüncü gününde satışların umdukları gibi olmadığını ve Valilik koordinesinde Kaymakamlıkların da sahada sürekli yanlarında olarak ellerinde kalan ve alım yapılmaması durumunda çöpe gidecek olan tüm malların satın aldığını, ve Vefa Sosyal Destek Grupları’nın da çalışmaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildiklerini ifade etti. Aydın çalışmalar dolayısıyla Vali Davut Gül’e, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlarına ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti. Toplamda iki ilçede 350 bin TL değerinde 100 ton ürünün satın alındığı çalışma sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda kaydı bulunan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşların evlerine kadar dağıtım gerçekleştirildi.