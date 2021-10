Gaziantep’te Şahinbey Kitap Günleri yarın başlıyor

Takip Et

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Şahinbey Kitap Günleri tanıtım toplantısı Fuar Özel Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuara ev sahipliği yapan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazıları ve kitaplarıyla düşünce dünyamıza yön veren yazar, sanatçı ve akademisyenler ile ülkemizin kültür gündemini belirleyen önemli yayınevlerinin bu büyük kitap ve kültür şöleninde bir araya geleceğini söyledi. Hazırlıkların tamamlandığını bildiren Tahmazoğlu, “105 yayınevimiz, birbirinden değerli 28 yazarımızı fuarımızda ağırlayacağız. Kitaplarını okuduğunuz yazarlarla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geleceğimiz 02-10 Ekim tarihilerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kitap Günleri Fuarı’nı başlatıyoruz. Yarın saat 11:00’da açılışımız olacak” dedi.

50 bin öğrenciye 40 liralık hediye çeki

Gaziantep’in medeniyetler beşiği olan kadim bir şehir, Şahinbey’in ise Gaziantep’in gözbebeği olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, şehre yaraşır nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmanın çok önemli olduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere 9 milyonu aşkın sayıda kitap hediye ettiklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti: “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince fenni yatırımlarımızın yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif yatırımları çok önemsiyoruz. Bu şehirde yaşayan yediden yetmişe her vatandaşımızı kitapla ve yazarla buluşturmak için Şahinbey Kitap Günleri’ni organize ettik. 198 Gençlik Merkezi ve sosyal tesisimiz ile yaptığımız 5 okul ve yurtla eğitime maddi desteğimiz devam ediyor. pandemi döneminde 52 bin gencimize tablet dağıttık. Türkiye’de en çok tablet dağıtan belediye olduk. 40 bin öğretmen ve öğrencimize TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi aboneliği yaptık. 5 yıldır öğrencilerimize karne hediyeleri olarak spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Şu ana kadar 725 bin spor ayakkabısı hediye ettik. Başarılı, 6 tane takdir belgesi alan her öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Şu ana kadar 20 bin tane hediye ettik, 20 bin tane daha da hediye edeceğiz. Başarılı öğrencilerimize 20 bin kol saati hediye ettik. Tarihimizi öğrenmek adına Gaziler Diyarı’ndan Şehitler Diyarı kapsamında 111 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük. Öğrenci ve öğretmenlerimize kitap setleri hediye ettik. Anaokulu öğrencilerimize boya seti hediye ettik.” Tahmaoğlu, ayrıca fuar sebebiyle 50 bin öğrenciye 40 TL’lik hediye çeki hediye edeceklerini belirterek, “Yayınevleri ile de görüştük yüzde 45-50 oranında yarıca indirim yapacaklar. Böylelikle 80’lik kitabı her öğrencimiz alma imkânına sahip olacak” diye konuştu.

Ortaylı Şahinbey Belediyesi’ni örnek gösterdi

Fuarın Özel Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı da Şahinbey Belediyesi’nin kütüphane ve fuar organizasyonları anlamında örnek işlere imza ettiğini belirterek, Güzel kütüphaneler kurarsak, bütçelerini ayırırsak ve kitap okunmasını teşvik edersek bu işin bir anlamı olur. Yoksa kütüphane yapıyorlar, içine kimi tayin ediyorsun, etrafında nasıl bir cemiyet oluşuyor? Her peynir aynı şekilde küf tutmaz. Küfün iyisini tutacak peynir vardır, bir de kötüsünü. Onun için böyle gayet hoş kütüphane binası yapan, buna gayret eden kitap fuarı gibi organizasyonları tertip eden kültür müesseselerinin kuruluşuna yardım eden, insanları sokağa ve yalnızlığa bırakmadan bir arada toplayanlar çok takdirle bakıyorum. Türkiye’de bu işleri hiçbir yerde merkezi hükümet yapamaz. Onu ancak belediyeler yapar. O bakımdan Şahinbey Belediyesi, gibi belediyeleri fevkalade takdir ediyorum” diye konuştu.