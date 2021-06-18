Gaziantep’te sanayici ve mezun öğrencileri rahatlatacak protokol

GAZİANTEP - Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler ile mezun olan gençlere nitelik kazanmaları ve yan dallarını geliştirebilmeleri amacıyla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından mesleki eğitim verilecek. Kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından GASBEM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne de sahip olacak.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen program; GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, GÜSEM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, GSO Mesleki Eğitim Hizmetleri Müdürü Yusuf İymen, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) Genel Müdürü Ahmet Tuncer Sevük katıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-MEM’de yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimlerle hem kursiyerlere hem de işverenlere önemli avantajlar sunulduğunu söyledi. Ünverdi, GASBEM tarafından GAÜN öğrencilerine ve mezunlarına kazandırılacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kursiyerlerin yurt dışında da çalışma imkanı elde edebileceklerini ifade ederek, “Merkezimizde eğitim alacak olan gençlerimize mesleki beceri ve nitelik kazandırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizdir ve her zaman gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin mesleki eğitimde daha üst seviyelere çıkması adına üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bizlerle birlikte olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere tüm GAÜN ailesine teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hem öğrencilerimiz hem de sanayimiz adına güzel sonuçları olacağına yürekten inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. GÜSEM ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü de GSO üyelerinin ve GSO personellerinin verilen eğitim ve hizmetlere avantajlı olarak ulaşmalarını sağlayacak” dedi.

“Protokol üniversite-sanayi iş birliğinin somut göstergesidir”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını hızlandırmaya çalıştıklarını belirterek, Gaziantep sanayisine ivme katacak her türlü iş birliği ve çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydetti. İmzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliğinin somut göstergesi olduğunu dile getiren Özaydın, “Bu protokolle beraber hem sanayicilerimiz istihdam konusunda rahatlayacak hem de mezun olan öğrencilerimiz iş bulma kaygısı yaşamayacak. Gaziantep Üniversitesi olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda şehre katkısı olacak her türlü ortak çalışmaya ve iş birliğine hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü’nün ardından iki kurum arasında GSO üyelerinin ve GSO personellerinin GÜSEM bünyesinde düzenlenen kurslardan avantajlı bir şekilde yararlanmaları amacıyla indirim protokolü imzalandı.