Gaziantep’te sanayinin yıldızları taçlandı
Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde bu yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla belirlenen kategorilerde 81 firmaya ödül verildi.
Talip ÖZTÜRK
GAZİANTEP - Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen törende İstanbul sanayi Odası’nın ilk ve ikinci 500 listesine giren, TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.
Tören, sanayicileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla gerçekleştirildi. Kent protokolünün yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sanayiciler ve davetliler katıldı.
“İhracatta yıllık bazda çift hanelere ulaşacağız”
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantepli sanayicilerin küresel krizlere ve salgınlara karşı olağanüstü şartlarda büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Pandeminin en derinden yaşandığı 2020 yılında istihdamı yüzde 7,3 artırdıklarını belirten Ünverdi, “Bu yılın ocak-haziran döneminde ise kent genelinde çalışan sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artışla 392 bine yükseldi” dedi. 2021 ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu aktaran Ünverdi, “Bunu da hep birlikte gerçekleştirecek ve yıllık bazda çift haneli rakamlara ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, çalışanlarımızın özverisi, fedakarlığı asla unutulmaz, salgına rağmen Gaziantep tarih yazmıştır” diye konuştu. Sanayiyi sürdürülebilir kılmak ve yarının beklentilerine hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ünverdi, bu nedenle Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninin temasını “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” olarak belirlediklerini kaydetti.
“Gaziantep’i geliştirenler sanayiciler ve ihracatçılar oldu”
Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürünün, kardeşliğin, güvenliğin ve istikrarın ne olduğunu bilen bir şehir olduğunu belirterek, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çatı üstlerindeki güneş enerjilerinin kapasitesi 75 MW. Bu daha başlangıç ve daha ilerisini yakalayacaklarına inanıyorum” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise Gaziantep’in sanayisi, üretimi ve ihracatı ile Güneydoğu Anadolu’nun seçkin bir şehri olduğunu dile getirdi. Suver, sanayicilerin Gaziantep’i bölgede bir yıldız haline getirdiğini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantepli sanayicilerin sürekli çalışan bir iradeden geldiklerini ve Gaziantep’in İzmir gibi şehirlerle yarışacak kadar geliştirenlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu kaydetti.
“Gaziantep bir marka şehre dönüştü”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep’in bugün de girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil bütün bölgenin yıldızı haline geldiğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in tüm coğrafyanın rol modeli ve itici gücü olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Yılda 10 milyar dolar ihracata ulaşmaya çok az kaldı. Sadece sanayide değil, tarımda marka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer taraftan teknolojide atılım yaptı. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen teknoparklar arasında yer aldı. Kısaca Antep, toprağı, insanı ve ekonomisiyle gerçek bir marka şehre dönüştü. İşte bu başarının mimarları olan sizlerle, bir arada olmak da bana ayrı bir onur ve mutluluk veriyor.
|İSO 500
|1
|GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
|2
|OBA MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
|3
|MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
|4
|SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|5
|KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
|6
|ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|7
|MUTLU MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
|8
|NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|9
|MELİKE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|10
|SANKO ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|11
|KARAFİBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|12
|KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
|13
|SÜPER FİLM AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
|14
|ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. A.Ş.
|15
|BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|16
|ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|17
|KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|18
|LİDERSAN SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş.
|19
|NADİR YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
|20
|BİSKA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|21
|BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|22
|UNAT YAĞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|23
|EMPERA HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
|24
|MİLAT HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
|25
|GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|İSO İKİNCİ 500
|1
|ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2
|UĞUR DEMİR HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|3
|KAPLAN KARDEŞLER HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|4
|ÇELİKASLAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|5
|SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|6
|ÖZKAPLAN İPEK HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|7
|ÜNAL SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
|8
|ROZA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|9
|ZAFER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|10
|BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
|11
|PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|12
|SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|13
|YASİN KAPLAN TEKSTİL VE HALI SAN. TİC. A.Ş.
|14
|DOST KARDEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|15
|MST CONSTRUCTİON EQUİPMENT YATIRIM A.Ş.
|16
|CANAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|17
|TÜMER HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|18
|STARET ENTEGRE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|19
|GRAND HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|20
|RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
|21
|HAS SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
|22
|AKCANLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|23
|FLAMENT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|24
|İPEK YEM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|25
|HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|26
|BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|27
|BARTIN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|28
|BEŞAN NİŞASTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|29
|TEYMUR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|30
|TÖREN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|31
|TAT MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|32
|BAYMEL POLİÜRETAN KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|33
|ENDER PVC VE ALÜMİNYUM YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
|34
|İLKE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
|35
|DOKUTEKS HALI TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.
|EN FAZLA PATENT TESCİLİ YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
|SANKO ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
|EN FAZLA FAYDALI MODEL TESCİLİ YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
|GÜNMAK GÜNEY DEĞİRMEN MAKİNE VE HELEZON SAN. LTD. ŞTİ.
|EN FAZLA MARKA TESCİLİ YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
|ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|EN FAZLA TASARIM TESCİLİ YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
|YASİN KAPLAN TEKSTİL VE HALI SAN. TİC. A.Ş
|ENDÜSTRİYEL GELİŞİM ÜSSÜ KATEGORİSİ
|1
|ANSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|2
|ÜMİT İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|3
|ACME TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|TÜBİTAK AR-GE ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ
|1
|ÖRNEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|2
|MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|3
|TECHNİC 5 ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|KOSGEB VE ARGE İNOVASYON KATEGORİSİ
|1
|ÖZPOLAT MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|2
|ODAKSAN MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
|3
|ANAHTAR TEKNOLOJİ TASARIM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|DİJİTAL DÖNÜŞÜM KATEGORİSİ
|1
|PROSES MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2
|SCADA OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3
|GEPATEK ELEKTRONİK VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|4
|SİBERLOJİK TEKNOLOJİ SAVUNMA SANAYİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
|5
|ARGEX ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
|6
|ROTATALEB YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|7
|EFELYUM ELEKTRONİK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ
|SAHA İSTANBUL