Gaziantep’te sanayinin yıldızları taçlandı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen törende İstanbul sanayi Odası’nın ilk ve ikinci 500 listesine giren, TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Tören, sanayicileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla gerçekleştirildi. Kent protokolünün yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sanayiciler ve davetliler katıldı.

“İhracatta yıllık bazda çift hanelere ulaşacağız”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantepli sanayicilerin küresel krizlere ve salgınlara karşı olağanüstü şartlarda büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Pandeminin en derinden yaşandığı 2020 yılında istihdamı yüzde 7,3 artırdıklarını belirten Ünverdi, “Bu yılın ocak-haziran döneminde ise kent genelinde çalışan sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artışla 392 bine yükseldi” dedi. 2021 ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu aktaran Ünverdi, “Bunu da hep birlikte gerçekleştirecek ve yıllık bazda çift haneli rakamlara ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, çalışanlarımızın özverisi, fedakarlığı asla unutulmaz, salgına rağmen Gaziantep tarih yazmıştır” diye konuştu. Sanayiyi sürdürülebilir kılmak ve yarının beklentilerine hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ünverdi, bu nedenle Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninin temasını “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” olarak belirlediklerini kaydetti.

“Gaziantep’i geliştirenler sanayiciler ve ihracatçılar oldu”

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürünün, kardeşliğin, güvenliğin ve istikrarın ne olduğunu bilen bir şehir olduğunu belirterek, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çatı üstlerindeki güneş enerjilerinin kapasitesi 75 MW. Bu daha başlangıç ve daha ilerisini yakalayacaklarına inanıyorum” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise Gaziantep’in sanayisi, üretimi ve ihracatı ile Güneydoğu Anadolu’nun seçkin bir şehri olduğunu dile getirdi. Suver, sanayicilerin Gaziantep’i bölgede bir yıldız haline getirdiğini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantepli sanayicilerin sürekli çalışan bir iradeden geldiklerini ve Gaziantep’in İzmir gibi şehirlerle yarışacak kadar geliştirenlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu kaydetti.

“Gaziantep bir marka şehre dönüştü”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep’in bugün de girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil bütün bölgenin yıldızı haline geldiğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in tüm coğrafyanın rol modeli ve itici gücü olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Yılda 10 milyar dolar ihracata ulaşmaya çok az kaldı. Sadece sanayide değil, tarımda marka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer taraftan teknolojide atılım yaptı. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen teknoparklar arasında yer aldı. Kısaca Antep, toprağı, insanı ve ekonomisiyle gerçek bir marka şehre dönüştü. İşte bu başarının mimarları olan sizlerle, bir arada olmak da bana ayrı bir onur ve mutluluk veriyor.