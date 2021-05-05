Gaziantep’te üreticinin elinde kalan sütler birlik tarafından satın alınacak

TALİP ÖZTÜRK

GAZİANTEP - İlkbahar mevsimi ile beraber özellikle koyun ve keçi sütü üretiminde önemli ölçüde artışın yaşandığı kentte, pandemi ile mücadele kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı sebebiyle küçük işletmeler süt talebini erteledi. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da, üreticilerin elinde biriken sütler için Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek, maddi anlamda sıkıntı yaşanmaması için alınabilecek önlemleri aktardı.

Sütler muhafaza edilecek

Üreticilerin ekonomik bir mağduriyet yaşamaması düşüncesiyle alınan kararlar doğrultusunda süt üreticilerinin ürünlerini istedikleri her yere nakletmeleri ve pazarlamalarında herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirildi. Sütünü pazarlamada sıkıntı yaşayan üreticiler de sütleri günlük olarak işletmelerden Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği araçları tarafından teslim alınacak.

İsteyen üreticinin teslim ettiği sütleri kendi adlarına ücretsiz salamura yöre peyniri olarak imal edilip muhafaza edilecek. Üreticilerin kendi ev ve işletmelerinde imal ettikleri peynirleri ise yine onlar adına Birlik imalathanesinde ücretsiz olarak salamura yapılarak ambalajlanıp onlar adına muhafaza edilecek. Sütünü bedeli karşılığı satmak isteyen üreticinin sütü ise Birlik tarafından satın alınıp işlenecek ve değerlendirilecek.