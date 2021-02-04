Gaziantep’te yeme-içme sektörü kontrollü çalışma istiyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep’te kafe, restoran ve lokanta işletmecileri, kente turist kafilelerinin gelmeye başladığını, ancak turistlere hizmet verecek mekanların kapalı olduğunu belirtiyor. Sektör temsilcileri, birçok işletmenin açık olup yeme-içme sektörünün kapalı olmasından yakındı. Yetişmiş personellerin başka sektörlerde çalışmaya başladığını söyleyen işletmeciler, hazır olduklarını belirterek, bir an önce kontrollü bir şekilde işletmelerinin açılmasını istiyor.

“İşletmeler kira bedelleri nedeniyle mahkemelik”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, sektörün bugüne kadar en önemli sorununun yetersiz sayıdaki kalifiye eleman olduğunu, şimdi bu elemanları da kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İşletmelerin 20-30 bin lira kira ödediklerini kaydeden Acıoğlu, yüksek kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleri ve işletmelerin mahkemelik olduğunu ifade etti.

Acıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verildiğini anımsatarak, “Büyükşehir Belediyesi temizlik eğitimlerini verdi. Ama ne işe yaradı? Otobüs, uçak, tramvay çalışıyor. Bankaların, PTT’nin önünde insanlar kuyrukta bekliyor. Buralarda virüs bulaşma riski olmuyor. Ama lokantalara, kafeteryalara gelince ‘risk var’ deyip kapatıyorlar” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te yaklaşık 50 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Bülent Erleblebici de, sektörün perişan bir durumda olduğunu söyledi. İşletmelerin ivedilikle açılması gerektiğini savunan Erleblebici, “Devletimiz, güzel bir yapılandırma yaptı. Güzel bir ödeme imkânı sunuyor. Fakat bu paraların nereden ödeneceği hesaplanılmıyor. Saymakla bitmeyen çok sıkıntılarımız var. İvedilikle sektörümüzün çalışmaya başlaması gerektiğine inanıyorum. Devletimizin kontrolünde, HES koduyla, masalar azaltılarak işletmelerimizin açılması için yardımcı olunmasını istiyoruz” dedi.

“Kentte günlük ciğer tüketimi 6 tondan 2 tonun altına indi”

Gaziantep Ciğer Kebapçıları Odası Başkanı Mehmet Gül ise kentte 700’e yakın kebapçı esnafı olduğunu ve durumlarının hiç iyi olmadığını söyledi. Gül, pandemi öncesinde günlük yaklaşık 6 ton ciğerin tüketildiği kentte bu oranın şimdilerde 2 tonun da altında olduğunu aktardı. Sektörde çalışan sayısının zaten az olduğunu yasaklarla da bunun bir kişiye düştüğünü kaydeden Gül, “İşsizlik haddinden fazla oldu. Bizim işimiz paket servise gelmiyor. İnsanlar ciğeri, kebabı sıcak yemeye alışmış. İşletmelerin bir an önce açılmasını istiyoruz. Esnafımızın durumu hiç iyi değil” dedi.