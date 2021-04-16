Gaziantep’te zeytin kooperatifi kuruluyor

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkâmil Ziraat Odası ve Şahinbey Ziraat Odası bölgenin en önemli 2. tarım ürünü olan zeytin ve zeytinyağında şehre seviye atlatmak için kooperatif kuracak.

Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” kapsamında kooperatif kurulumu öncesi İzmir ve çevre illerinde incelemelerde bulunuldu. Tüm kurumlardan temsilcilerden oluşan Gaziantep heyeti, Öncü Zeytin, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köstem Zeytinyağı Müzesi, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Olivos - Korkut Sabunları, Nermin Hanım Zeytinliği ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek bilgi aldı. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, hayata geçirdikleri bu projeyle birlikte bereketin, sağlığın ve barışın simgesi zeytininin hak ettiği değeri bulacağını söyledi.

“Gaziantep’te litresi 20-25 TL olan zeytinyağı, Ege’de 75-100 TL”

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün Gaziantep için son derece önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, ellerinde çok büyük bir değer olduğunu fakat bunu katma değerli ürüne dönüştüremediklerini kaydetti. Amaçlarının dünyanın en verimli zeytin türlerinden olan yerel türlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak olduğunu aktaran Yıldırım, “Gaziantep’te litresi 20-25 liraya satılan zeytinyağı Ege bölgesinde soğuk sıkım tekniği, verimli ve kaliteli üretim, markalaşma ve pazarlama stratejileriyle litresi 75-100 TL arasında satılıyor. Umut ediyoruz ki kurumlarımızla yaptığımız iş birliği neticesinde yakın zamanda kuracağımız kooperatif de sektör için bir örnek teşkil edecektir. Kooperatif ortaklarımızın temsilcileriyle yaptığımız bu inceleme gezisinde de gördük ki Gaziantep’te zeytincilik sektörü için atılacak çok adım var. Doğru adımlarla Gaziantep’te zeytincilik sektörünün katma değerli ürünler ile hak ettiği noktaya geleceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Yıldırım, Gaziantep’te kurulacak kooperatif ve zeytincilik sektörü için yürütülecek çalışmalarda İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile de iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.