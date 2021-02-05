Gaziantep'ten 1,8 milyar dolarlık halı ihracatı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren halıcılar, 2021 Ocak ayında 235 milyon 677 bin dolarlık ihracata imza attı. Gaziantep, 2020'de toplam ihracatın yüzde 71’ini gerçekleştirdi. Kentten 12 ayda 1,8 milyar dolarlık halı ihraç edildi. Halıcılar 2021 yılına da artışla başladı. 2020 yılı Ocak ayında 152 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 170 milyon 666 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2021 ihracat hedefl erinin 3 milyar dolar olduğunu söyledi. Bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunların önümüzdeki süreçte çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade eden Kaplan, halı ihracatçılarının bu sorunları bir yana bırakarak yeni pazarlarda ve mevcut pazarlardaki pazar payını artırma yönünde büyük çabalar sarf ettiğini belirtti.