Gaziantep’ten 29 firma İSO 500’de

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, listede yer alan firmaları tebrik ederek, Gaziantepli sanayicilerin kriz dönemlerindeki farkını bir kez daha ortaya koyduğunu ve zorlu koşullardaki başarısıyla ülkemize güç kattığını kaydetti.

İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayısının 2019 yılında 26’ya, 2020 yılında ise küresel sorunlara rağmen 29’a yükseldiğine dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep için “moral veren şehir” ifadesini kullandı.

Ünverdi, 2019 yılsonunda Gaziantep’in, ihracatındaki rekor artışını İSO 500 yansımalarının işaretini daha önceden verdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan, kendini yenileyen ve yeni yatırımlarla ülke ekonomimize güç katan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de pandemi ve bin bir zorlukla geçmiştir. Reel sektör bu dönemde üretim, istihdam ve dış ticaretteki başarısıyla ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkin rol üstlenmiştir. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen kentimiz ihracat rekoru kırmış ve Gaziantep’ten 7 milyar 935 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu yılın ocak-nisan döneminde de şehrimizin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında artış göstermiştir. Bundan sonra da günün teknolojileri ve yenilikçi bir anlayışla ülkemiz için üretmeye ve sanayide öncü olmaya devam edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de sanayicilerimizin yaşamış oldukları sorunların çözümü başta olmak üzere, verimliliği ve dijitalleşmeyi ön plana alarak yeni projelerle sanayicilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katma değeri yüksek, ileri teknolojili, yerli ve milli üretimlerimizi artıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada ise alınan tedbirler ve aşı çalışmaları ile inşallah pandeminin gündemimizden çıkmasını temenni ediyor, hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum.”

Bundan sonra da İSO 500’de Gaziantep’ten daha fazla firmanın yer alabilmesi için çalışacaklarının altını çizen Ünverdi, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan ve ülkemize güç katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek adına sanayimize ışık tutan bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Gaziantep, olumsuzluklara rağmen büyüme ivmesini kaybetmedi”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise, Gaziantep’in her geçen yıl gücüne güç kattığını söyledi.

“Ticaretin merkezi, ihracat lokomotifi kentimiz; güçlü iş insanlarıyla geleceğe ışık tutuyor” diyen Yıldırım, 2020 yılını pandeminin çok zorlayıcı etkileriyle geçirmelerine rağmen çalışmaktan ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade ederek, “Gaziantep, elde ettiği başarılarla örnek bir kent olmayı her zaman başarmıştır. Tüm zorlu şartlara, olumsuzluklara rağmen büyüme ivmesini kaybetmemiş, olumsuzlukları da fırsata çevirmeyi bilmiştir. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan bu gurur tablosunda yer almayı başaran 29 firmamız bunun en güzel örneğidir. Onlar ürettikçe, geliştikçe, istihdam sağladıkça, katma değer ürettikçe şehrimiz ve ülkemiz daima kazanacaktır. Bizlere düşen görev ise onların yolundaki taşları temizlemek, taleplerinin takipçisi olmaktır. Bugüne kadar bu görevi layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, başarılarıyla sevinmeye devam edeceğiz. Pandeminin etkileri giderek azalıyor. Bu mücadeleden galip ayrılmaya yakınız. Aşılama ile birlikte inanıyoruz ki ülke ve tüm dünya ülkeleri olarak rahat bir nefes alacak, eski günlerimize dönebileceğiz. İnanıyorum ki bu normalleşmenin yıldızı Gaziantep olacaktır. 8 milyar dolara yakın bir ihracat rakamıyla kapattığımız 2020 yılı güzel günlerin habercisidir. Sorunlarımızı her zaman dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Hükûmetimizden, ilgili makamlardan, bürokratlarımızdan önümüze çıkan taşların temizlenmesi için aralıksız olarak talepte bulunuyoruz. Gaziantep’in buğday başağı gibi olduğunu yineliyoruz. 1 verdiğiniz bu şehir size 1000 verecektir. İSO 500 listesine giren 29 firmamız bunun kanıtıdır. Bu vesileyle bizleri gururlandıran, geleceğe daha bir inançla bakmamızı sağlayan 29 firmamızın patronundan müdürüne, çaycısından güvenliğine canı gönülden teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, sevincimiz ortak olsun” diye konuştu.

“Gaziantepli firmalar her koşulda ekonomiye katkı sunuyor”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da Gaziantep’ten 29 firmanın listede yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu kaydetti. Salgın hastalık nedeniyle küresel ölçekte yaşanan çeşitli sorunlara rağmen Gaziantep’in ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etiğini kaydeden Akıncı, “Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla yoluna güçlü bir şekilde devam eden Gaziantep, geçen yıl İSO 500’de 26 olan sanayi kuruluşu sayısını bu sene zorlu pandemi koşullarına rağmen 29’a yükseltme başarısı gösterdi. Gaziantepli firmalarımız her koşulda yılmadan, yorulmadan üretmeye, istihdama ve milli ekonomiye katkı sunmaya devam etmekte. Biz bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda yer alan Gaziantepli sanayi kuruluşlarımızı gönülden kutluyor, başarıda emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyorum ”dedi.