Gaziantep’ten 6 ayda 4,8 milyar dolarlık ihracat

GAZİANTEP - Gaziantep’ten haziran ayında ise 914 milyon 331 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede bu rakamlarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldığını söyledi. Gaziantep’in ülkemize moral vermeye ve ekonomimize değer katmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Emek ve yüreğiyle gece gündüz demeden üreten, ihraç eden, çalışan ve öncü olan sanayicilerimizle, iş dünyamızla, çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kazançları bereketli, yolları açık olsun. Çok zor günlerin üstesinden hep birlikte geldik, normalleşme ile her anlamda daha güzel günlere birlikte ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Enerji maliyetlerine gelen zam, sanayiciyi zora soktu”

Gaziantep’in hem dönem hem de aylık bazda en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini perçinlediğini kaydeden Ünverdi, “Gazi şehrimiz hem dönemsel hem de aylık ihracatta 5. sıradaki yer almıştır. Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla ihracatımız 4 milyar 825 milyon 291 bin dolara ulaşmıştır” diye konuştu. Değerlendirmesinde enerji maliyetlerindeki artışlara da değinen Ünverdi, zaten yüksek olan enerji maliyetlerine gelen yeni zamların sanayiciyi zora soktuğunu belirterek, şunları kaydetti: “Doğalgazda sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20, elektriğe ise yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sanayiciler olarak ülkemiz için üretmeye, ihracata ve istihdama devam ediyoruz; ancak artan hammadde, lojistik ve enerji maliyetleriyle birlikte kar marjlarımızda çok düşüş yaşanmakta olup rekabet gücümüzü azaltmaktadır” diye konuştu.

“Dünyanın her neresine giderseniz gidin Gaziantepli göreceksiniz”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İhracatçı üyelerimiz tüm zorlu şartlara rağmen büyük bir sorumlulukla başarmaya, şehrimize ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. Her birini yürekten kutluyorum. İhracatçı üyelerimizle, Gazi şehrin iş insanlarıyla övünmemek, gururlanmamak elde değil. Her ne olumsuzluk olursa olsun mutlaka bir çıkış yolu buluyor; ticari zekâlarıyla, alın terleriyle şehrimize ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyorlar. Dünyanın her neresine giderseniz gidin, elinde çantasıyla ticaret peşinde koşan bir Gaziantepli göreceksiniz. İşte o gördüğünüz hemşehrilerimizin gayretleriyle bugün bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 41 artışla 914 milyon 331 bin dolar, 2021 Ocak-Haziran döneminde de 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yüzde 40 artışla 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlara da emin olun bin bir emekle ulaşıyoruz. En önemli hedefimiz katma değerli ürünlere yönelerek çok daha ileri seviyelere ulaşmak. Geçtiğimiz gün de belirttiğim gibi biz Gaziantepliler, 1 kg akıllı telefon için 630 kg halı satmak durumunda kalıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için Gaziantep Ticaret Odası olarak uzun vadeli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojik alt yapımızı geliştirecek, inovatif ve katma değerli ürünler üretecek; bugünkü efor ve emeği harcayarak çok daha kazançlı çıkacağımız bir geleceğe ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Bölgeden en çok ihracat Ortadoğu’ya”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 2021 yılının ilk yarısında bölgeden, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 5 milyar 470 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı. Kileci, İhracatçı sayısında Haziran ayı rekoru kırdıklarını ifade ederek, “Bölgemiz, Haziran ayı boyunca 2 bin 474 firmasıyla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 720 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem Bölgemiz hem de Gaziantep, ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Haziran ayını geride bıraktı. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki ihracatçı sayısının artması büyük bir mutluluk” dedi. Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu’nun yüzde 35,7 payla ilk sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: “AB ülkeleri yüzde 19,4 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15,1 payla üçüncü sırada bulunuyor. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Mısır, Libya ve İsrail; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.” Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını bilgisini de paylaştı.