Gaziantep’ten ayakkabı ihraç eden Suriyeli firma sayısı arttı

Talip ÖZTÜRKA

GAZİANTEP - Kentte 2016 yılında ayakkabı ihraç eden 209 firmanın yüzde 19’u Suriyeli üreticiler olurken, 2021 yılı OcakŞubat döneminde toplamda 30 milyon doları aşan ayakkabı ihracatı yapan 174 firmanın yüzde 40’ı Suriyeli olarak kayıtlara geçti. Gaziantep’te küçük ve büyük ölçekli toplamda bin 200’e yakın ayakkabı ve terlik üreticisi bulunuyor.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan tahmini verilere göre, 2016-2021 yılları incelendiğinde kentte 2016’da toplamda 209 firma ihracat yaparken bunların 41’ini Suriyeliler oluşturdu. 2017 yılında 257’den 61'i, 2018’de 290’dan 88'i, 2019’da 324’ten 98'i, 2020’de ise 310 firmadan 106’sı Suriyeli olarak kayıtlara geçti. 2021 yılı OcakŞubat döneminde ise Türk firma sayısı 174, Suriyeli firma sayısı ise 71’e düştü. Suriyeli firma sayısında düşüş yaşansa da ihracatın yüzde 40’ı Suriyeliler tarafından gerçekleştirildi.