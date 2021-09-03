Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Ağustos ihracatı

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller arasında hem aylık hem de dönem bazında 5. sırada yer aldığını söyledi.

“Gaziantep, güçlü sanayisiyle önemli katkıda bulundu”

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’in ihracatının yüzde 34,4 oranında arttığını dile getiren Ünverdi, geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 4 milyar 777 milyon 665 bin dolar olan ihracat rakamının, bu yılın ilk 8 ayında 6 milyar 418 milyon 855 bin dolara ulaştığını kaydetti. Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarındaki sanayi üretimi ve ihracat paylarına dikkati çeken Adnan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomimiz bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sanayi üretimi koronavirüse rağmen yüzde 40,5 arttı. Toplam büyümeye sanayi üretimi 7.5 puana yakın katkıda bulundu. Yüzde 21.7’lik büyümenin yaklaşık üçte biri sanayi üretiminden geldi. Makine ve teçhizatlarındaki yüzde 35,2'lik artış da dikkat çekici ve sevindiricidir. İhracat ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 büyüme gösterdi. Gaziantep de güçlü sanayisiyle sanayi üretimi, makine yatırımları ve ihracattaki artışa önemli katkıda bulundu. Ülke olarak budan sonra da toparlanama ve büyümeyi sürdürülebilir kılmamız büyük önem taşıyor. Bu süreçte hızla yatırımlarımızı büyütmek, başta hammadde olmak üzere lojistik, fiyat istikrarı, finansman gibi konularda güçlükleri aşmak zorundayız ve kamunun desteklerinin de devam etmesi gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak mottomuz; 7/24 üret ve ihraç et. Üretimlerimizi de ihracatımızı da artırarak yolumuza devam edeceğiz.”

“İhracatta Ortadoğu ilk sırada”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bir önceki yılın Ağustos ayına göre ihracatın 43 oranında artışla 1 milyar 30 milyon 614 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştığını belirtti. Bölgeden Ağustos ayı boyunca 2 bin 401 Gaziantep’ten ise bin 676 firmanın ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kileci, “Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Ağustos ayında 99 firmamız da ilk kez ihracat gerçekleştirdi” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 36,9 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 18,6 payla ikinci ve ABD’nin yüzde 15,1 payla üçüncü sırada olduğunu ifade eden Kileci, 2021’in Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 195 ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İran, İtalya, Almanya, İsrail, Mısır ve Hollanda’nın bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler olduğunu bildiren Kileci, bölgeden en çok makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünlerinin ihraç edildiğini sözlerine ekledi. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 142,7’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan Kileci, Gaziantep’ten en çok tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini aktardı. GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 117,1 milyon dolar, Mardin'in 94,1 milyon dolar, Malatya'nın 40,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 19,2 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 11 milyon dolar, Kilis'in 8,6 milyon dolar ve Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

“Tırnaklarımızla kazıya kazıya kazandık”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da “İhracat denince akla gelen ilk şehirlerden biri şüphesiz Gaziantep’tir. Bu özelliğimizi de her zaman dile getirdiğimiz gibi tırnaklarımızla kazıya kazıya kazandık. İhracatçı üyelerimizin verdiği onca emek, gösterdiği onca fedakârlık karşılıksız kalmıyor.” dedi. Gaziantepli iş insanları, kurumlar, siyasiler ve bürokratlarla el birliği içerisinde şehri geleceğe taşıyacak; ihracat potansiyelini bir üst seviyeye çıkartacaklarını ifade eden Başkan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: “Bir Gaziantepli olarak bulunduğum her platformda iş insanlarımızın başarısından, çalışkanlığından gururla bahsediyorum. Övgü dolu sözlerimizi kentimize olan sevdamız bir yana rakamların, verilerin ışığında söylüyoruz. İhracatçı üyelerimizin bitmek bilmeyen enerjileriyle ürettiği ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında alıcı buluyor. Hemşehrilerimizin bu çalışkanlığı da çok şükür 2021 yılında rekor üstüne rekor kırmamızı sağladı. Ağustos ayında ihracatını en çok artıran ilk 5 ilden birisi biz olduk. Bir önceki yılın aynı ayına göre %43,6 artışla 867 milyon 154 bin dolar olarak gerçekleşen ağustos ayı ihracatımızla 8 aylık süreçte tam 6 milyar 418 milyon 855 bin dolar seviyesine ulaştık. Bu rakamla birlikte bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine göre %34’lük bir artış yakalamış olduk. Bizim en büyük arzumuz kentimizin ihracattaki bu başarılı performansını sürdürülebilir kılmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek… Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizle, Gaziantep modeliyle, ortak akılla güzel şehrimizi geleceğe hazırlayacak; daha güçlü daha refah bir Türkiye idealiyle ekonomimize ve milletimize katkı sunacağız. Şehrimizden gururla bahsetmemizi sağlayan, Gaziantep’i ülkemizin lokomotif kenti haline getiren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum.”