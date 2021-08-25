Gaziemir Belediyesi, tasarruf ve dönüşümle 12 milyon TL’lik kaynak yarattı 

İZMİR - Gaziemir Belediyesi, ilçenin atık ambalaj ve ikinci el giysisinden, çöpüne kadar her türlü kaynağını doğru değerlendirerek ve tasarruf ederek yıllık yaklaşık 12 milyon TL’lik ek kaynak yarattı.

Pandeminin tüm kesimler için gibi belediyeler için de zor bir dönem olduğunu belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “2.5 yıl önce göreve geldiğimde birkaç temel isteğim vardı. Bunların birincisi taşerondan kurtulmaktı. Kendi kamyonlarımızı alıp taşeronu devre dışı bıraktık. Taşeron gidince, orada 2.300 TL alan işçi, 5 bin 500 TL maaş almaya başladı. Taşeronun karı işçinin cebine girdi. Bir taraftan tasarruf yaparken, diğer taraftan yeni kaynaklar yarattık. Paranın yönünü değiştirdik. İlçeden çıkan ambalaj atıklarının ihalesini yaptık. Buradan Gaziemir Belediyesi’nin bir kazancı yoktu. İhale ile yıllık 1 milyon 121 bin TL’ye verdik. İkinci el giysi atıkları için de ihale yaptık ve yıllık yaklaşık 700 bin TL gelir elde ettik. Çöp taşeronundan ettiğimiz tasarruf yıllık 5 milyon 328 bin TL oldu” dedi.

Yaşlı bakım hizmetinden de tasarruf sağladıklarını belirten Arda, “Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. İstanbullu bir firma 32 kişi ile bizim adımıza Gaziemir’deki yaşlılara bakıyordu. Gidilen yaşlı sayısı ve donanımına baktık. Aynı işin 15 kişi ile yapılabildiğini gördük. İhaleye 15 kişi ile çıktık ve yıllık 5 milyon tasarruf ettik. Çöp, ambalaj, ikinci el giysi ve evde bakım hizmetinde yaptığımız uygulamalar ile toplam yaklaşık 12 milyon bir kaynak yarattık. Bu sayede şu an piyasaya 1 kuruş borcum yok. Sadece kamuya olan borçlarımız var” diye konuştu.

Kültür ve sanata yatırım

Gaziemir’in entellektüel seviyesi yüksek bir yer olduğunu söyleyen Başkan Arda, kültür ve sanata yönelik yatırımlarını şöyle özetledi: “Yaklaşık 30 yıldır kullanılan Atatürk Kültür Merkezi’nin yenileme ihalesini yaptık. 4 ay içinde tamamen yenilenecek. Ayrıca bir gençlik merkezi yapıyoruz. Projesi bitti. 2 ay içinde temeli atılacak ve 1 yılda bitecek. Burada üniversite ve liseye hazırlık kursları, dil eğitimleri olacak. Gençlik merkezinin bir katını dil laboratuvarı yapacağız. Bu konuda görüştüğümüz yurtdışından üniversiteler var. Cumhuriyetin 100. yılı anısına kuracağımız 100. Yıl Sanat Merkezi’ni 2023’e yetiştirmeyi planlıyoruz.”

12 bin konutluk kentsel dönüşüm

Gaziemir’de Aktepe ve Emrez mahallelerinde kentsel dönüşüm için çalışmaların başlandığını belirten Arda, “10 yıldır sürüncemede olan, 122 hektarlık İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İzbeton vasıtasıyla önümüzdeki günlerde temel atacağız. Mevcut 5 bin 500 konut yıkılıp 12 bin konutluk bir mahalle yaratılacak” dedi

Ticaret ve eğitim ön planda

Gaziemir’in kent ekonomisine en büyük katkısının eğitim ve ticaret olduğunu vurgulayan Arda, “Tarım ve turizm potansiyelimiz yok ama havaalanı, serbest bölge ve fuar alanına sahibiz. İlçemiz ticaret ve eğitim ile ön plana çıkıyor. Eğitim sektörünün önde gelen okulları burada yerleşkeler açtı. Sarnıç’ta, bazıları dünya çapında olmak üzere, 200’den fazla üretim yapıyor. Ege Serbest Bölgesi 20 bin civarında istihdam sağlıyor. Hızlı büyüme ulaşımda sorunları da beraberinde getirdi. Bunun çözümü de metro. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım master planında yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile temaslarımız sonrasında 2019’un kasım ayında proje ihalesine çıktı. Şu anda ihaleyi alan firma Gaziemir Metrosu’nu projesini çiziyor” diye konuştu.

600 aileye sosyal destek

Bir taraftan yol, kanal yaparken, bir taraftan da burada yaşayanların hayatına da dokunmaya çalıştıklarını anlatan Arda, “Bir Sosyal Market kurduk. Gaziemir’de dezavantajlı aile sayımız az. Her ay 600 aileye destek oluyoruz. Sosyal market bir iyilik projesi ve belediyenin bütçesinden karşılanmıyor. Dezavantajlı aileler bize müracaat ediyor. Sosyal yardım İşleri müdürlüğümüz çok ciddi bir biçimde araştırıyor. En çok desteğe ihtiyacı olan ilk 600 aileyi belirliyorlar. Bu ailelerimize elektronik kart verdik. Her türlü üründen 1 adet alıyorlar ve para ödemiyorlar. Bu rafları hayırsever vatandaşlarımız dolduruyor” dedi.

93 yıl sonra dedesinin koltuğuna oturdu

Halil Arda, Gaziemir’de doğup, büyüyen ve ilçenin 50 yıldaki değişimini çok net bilen bir isim. Gaziemir’in ilk belediye başkanı Abdullah Arda’nın da torunu olan Halil Arda, 93 yıl sonra dedesini koltuğuna oturmanın verdiği sorumlukla çalışıyor. Yaklaşık 40 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu belirten Arda, “2004-2009 arası İl Genel Meclisi üyeliği, plan bütçe komisyon başkanlığı yaptım. İzmir’in 600’den fazla köyü ile ilgili yerel yönetimlerin yapması gereken her türlü işi özel idare yapardı ama onun karar organı da il genel meclisiydi. Bu organlarda yaptığım çalışmalar ve mali müşavir olduğum için paraya yön verme konusunda deneyimliyim. Bu sayede ekip olarak ilçeye hak ettiği hizmeti en iyi şekilde sunuyoruz” dedi.