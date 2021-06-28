GEBKİM Anaokulu hizmete açıldı

KOCAELİ - Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren firmaların katkılarıyla yapımı tamamlanan GEBKİM Anaokulu’nun açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı ve davetliler katıldı.

Varank, anaokulunun temelini 8 ay önce atmıştı. Üreten ailelerin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için açılan GEBKİM Anaokulu, tam gün 120 öğrenci, yarım gün 240 öğrenci kapasitesiyle yalnızca çalışan ailelere değil, bölgedeki ailelere de hizmet verecek. Altı sınıf ve dört atölyeden oluşan GEBKİM Anaokulu’nda, çocukların dünyayı keşfedeceği Montessori Sınıfı, sanat sınıfı, jimnastik sınıfı, kimya sınıfı, kültür sınıfı, uzay sınıfı, 70 farklı zeka oyununu oynayabilecekleri zeka oyunları sınıfı, yabancı dil sınıfı, masal sınıfı ve matematik sınıfı bulunuyor.

“GEBKİM, Türkiye’ye örnek olabilecek bir OSB”

Bakan Varank, “8 ay önce temelini attığımız anaokulunun açılış kurdelesini kesmek yine bize nasip oluyor. Sanayi tesislerinde çalışanlarımızın çocuklarını, özellikle annelerin çocuklarına güvenli bir şekilde eğitim sağlaması, onları emanet edecekleri yerlerin olması önemlidir. Organize sanayi bölgelerimizin içerisindeki kreşleri, anaokullarını destekliyoruz. GEBKİM zaten Türkiye’ye örnek olabilecek bir organize sanayi bölgesidir. Böylesine güzel bir işi yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine ve emeği geçen herkese müteşekkiriz” dedi.

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da, “Eğitimi önemsiyor ve geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından Dilovası’na modern bir Anaokulu kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm projelerimizde olduğu gibi Anaokulu projesinde de çocuklarımızın güvenliği, bireysel gelişimleri ve eğitim kazanımları için tüm detayları özenle hazırladık. OSB katılımcılarımızın yanı sıra Dilovası Bölgesi’ne hizmet verecek GEBKİM Anaokulu’muz ile kadın istihdamını da artıracağız” diye konuştu.