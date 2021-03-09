GEBKİM Anaokulu, kadınları istihdam edecek

KOCAELİ - GEBKİM Vakfı’nın eğitime olan desteği ve yatırımlarının son halkası olan GEBKİM Anaokulu, 6 derslikte 120 öğrenciye eğitim verecek. Anaokulu bünyesinde çocukların yaş gruplarına özel tasarlanan dersliklerin yanı sıra uyku ve oyun odaları ile bir de eğitim salonu yer alacak. Toplam bin 500 metrekare alanda inşa edilen ve bu yıl içinde tamamlanması hedefl enen GEBKİM Anaokulu, GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Dilovası bölgesine hizmet verecek.

"Eğitim, geleceği şekillendirecek"



GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, ekonomi ve istihdama yaptıkları katkıyı, eğitim ve bölge halkının kalkınmasına yönelik projelerde de sürdürdüklerini belirtti. Aracı, “Eğitimi önemsiyor ve geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından Dilovası’na modern bir Anaokulu kazandıracak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Tüm projelerimizde olduğu gibi Anaokulu projesinde de çocuklarımızın güvenliği, bireysel gelişimleri ve eğitim kazanımları için tüm detayları özenle planladık. İnşasında sona yaklaştığımız ve en kısa zamanda çocuklarımızı görmek istediğimiz GEBKİM Anaokulu, büyük önem verdiğimiz kadın istihdamının artırılması hedefini de destekliyor” diye konuştu.