GEBKİM MTAL, mesleki eğitimde 43. Ar-Ge merkezi oluyor

KOCAELİ - GEBKİM MTAL’nin eğitim anlayışının yanı sıra, öğrencilere tanıdığı sosyal ve kültürel imkanlardan da çok etkilendiğini belirten Mahmut Özer, GEBKİM MTAL’nin Ar- Ge Merkezi olması için 1 milyon TL’lik destek sözü verdi.

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın proje okul olarak Kocaeli’ne kazandırdığı GEBKİM MTAL, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’i ağırladı. Ziyaret esnasında GEBKİM MTAL Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi’ni gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Mahmut Özer, okulun kimya ve endüstriyel otomasyon laboratuvarlarını da inceledi. İngilizce Sokağı, kütüphanesi, öğrencilerin internet ve bilgisayar erişimini kolaylaştırmak amacıyla okulda kurulan EBA Destek Noktası ile toplantı ve spor salonlarına sahip GEBKİM MTAL ana okul binasını da gezen Mahmut Özer, okulun Ar-Ge Merkezi olması için düğmeye bastı.

1 milyon TL’lik destek verilecek

GEBKİM MTAL’nin tüm Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri arasında örnek bir okul olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “En önemlisi de burada eğitim gören öğrenciler mutlu. Mesleki eğitimde 21 ilde 42 Ar-Ge merkezimiz var, burayı da 43’üncü Ar-Ge Merkezi yapacağız ve bu kadar kıymetli işlerin yapıldığı okulumuza 1 milyon TL’lik destek vereceğiz. Bunun karşılığında öğretmen ve öğrencilerimizden Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kültürünü desteklemelerini, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ile tesciline odaklanmalarını bekliyoruz. Böylesine başarılı bir okulun görünürlüğünü artırmamız gerekiyor. Sadece Türkiye için değil, Kıta Avrupası için de rol model olabilecek bu okulumuzu el birliğiyle çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.

GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da, "GEBKİM Vakfı olarak mesleki eğitime yeni bir soluk getirmeyi misyon edindik. Öğrencilerimizin sadece derslerinde değil sosyal hayatlarında da başarılı birer birey olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugüne kadar çok kıymetli isimleri okulumuzda ağırladık hepsinden de olumlu geri dönüşler aldık. Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’in ziyareti de bizim için çok değerliydi. Kendisinden üst üste müjdeli haberler aldık. Ar-Ge Merkezi olmak, maddi destek almak öğrencilerimiz için hayalini kurduğumuz projeler açısından büyük önem taşıyor. GEBKİM Vakfı olarak Bakanlığımızla birlikte öğrencilerimizi desteklemeye, GEBKİM MTAL ile başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.