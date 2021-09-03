GEBKİM MTAL yüz yüze eğitime nitelikli başlayacak

KOCAELİ - Bünyesinde bulunan üretim tesisi ve tesise bağlı kalite kontrol birimi, atölyesi, konferans salonu, 8 kimya ve 4 endüstriyel otomasyon laboratuvarı, 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefleyen GEBKİM MTAL pandemi sürecinde, robotik kodlama atölyesi, pilot üretim tesisi ve 2 adet temel elektrik laboratuvarı kurdu. Tam kapanma sürecinde aldığı akreditasyon belgesiyle de öğrencilerine yurtdışı staj imkânı sağlıyor.

Okulların eğitime ara verdiği küresel salgın sürecini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 15 bilgisayarlı Robotik Kodlama Atölyesi’ni açtık. Bin metrekarelik alanda pilot üretim tesisi kurarak burada 40 ton temizlik malzemesi ürettik. Pandemi öncesinde öğrencilerimizin ilgi duyduğu Endüstriyel Otomasyon alanına 2 adet Temel Elektrik Laboratuvarı ekledik. 7 yıl sürecek bir akreditasyon anlaşması yaparak öğrencilerimizin yurtdışında staj yapmasına olanak sağladık. Yüz-yüze eğitime hazırlanmak için tadilatlarımızı tamamladık. Tüm bu çalışmalarımız, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in okulumuzu Ar-Ge Merkezi ilan etmesiyle taçlandı” dedi.

Okulun öğrencilere sunduğu olanaklardan bahseden Aracı, “Bünyemizde bulunan, Kimya Laboratuvarı Dalı, Proses Dalı, Petrokimya Dalı, Nicel Analiz ve Anorganik Kimya, Temel Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Polimer Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Nicel Analiz Laboratuvarı, Proses Kontrol Laboratuvarı, Petrokimya Prosesleri Laboratuvarı ve İlaç Üretim Prosesi Laboratuvarı ile öğrencilerimiz üretimde yer alan tüm prosesleri ilk elden deneyimle fırsatını yakalıyor. Endüstriyel otomasyon laboratuvarları olan, Ardaşık Kontrol Laboratuvarı, Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı, Temel Mekanik Atölyesi, Mikro Denetleyiciler Laboratuvarı, Temel Elektrik Atölyesi ile de modern üretimde kullanılan tüm teknikleri deneyimleme şansını elde ediyorlar” diye konuştu.

GEBKİM OSB içerisinde yakın zamanda faaliyete alınması beklenilen GEBKİM Teknoloji Merkezi’nin, GEBKİM MTAL ile entegre çalışacağını da vurgulayan Aracı, “GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte çalışacak olan Teknoloji Gelişim Merkezi’nde, Türkiye’de ve dünyada yaptıkları kimya çalışmalarıyla önemli başarılar sağlamış akademi ve sanayi dünyasından isimlerden oluşan danışma kurulları olacak. Doktora ve yüksek lisans yapan kimya prosesi, temel kimya bilimleri, nano-teknoloji, biyokimya ve analitik kimya, döngüsel ekonomi ve dijital teknoloji gibi alanlardan uzmanlar görev alacak” açıklamasını yaptı.