GEBKİM OSB bölgesel istihdamı destekliyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM içerisinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi (GEBTEK) GEBKİM OSB üyesi firmaların insan kaynakları ihtiyacına yanıt bulmak ve bölgesel istihdamı güçlendirmek amacıyla Kocaeli Dilovası ve Gebze bölgelerindeki Belediye, Kaymakamlık, İŞKUR ve muhtarlıklarla işbirliğine gitti. Dilovası Belediyesi ve Dilovası Kaymakamlık binalarında iş arayan adaylarla bir araya gelen GEBTEK İnsan Kaynakları Birimi uzmanları topladıkları başvuruları GEBKİM OSB üyesi firmaların değerlendirmesine sunacak.

GEBTEK ve GTÜ işbirliği

GEBKİM OSB olarak ‘kent, insan, çevre’ anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Nitelikli çalışanlar yetiştirmek için GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başladığımız yolcuğumuz GEBTEK’in faaliyete geçmesiyle gelişim gösterdi. GEBTEK ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla akademinin gücünü yanımıza aldık. OSB’miz içerisinde kurulan mesleki eğitim irtibat bürosuyla da mesleki eğitime katkı sağlıyoruz. Bölgemizde başlattığımız istihdam hareketiyle de çalışanlarımıza ilk elden ulaşacak, çevremizdeki iş gücünü kayıt altına alarak hem çalışan adaylarının hem de sanayi kuruluşlarımızın işini kolaylaştıracağız” açıklamasında bulundu.

Belediye, Kaymakamlık, muhtarlıklar ve İŞKUR’a yapılan başvuruları değerlendirmeye devam edeceklerini belirten GEBKİM İnsan Kaynakları Birimi, başvurular toplandıkça Kaymakamlık ve Belediye binalarında yeni görüşmelerin organize edilebileceğini vurguladı. Kayıt altına alınan başvurular GEBKİM OSB üyesi kuruluşların bilgisine sunuldu ve böylece firmalar ihtiyaç duydukları iş gücüne anında ulaşabilecek. Sürdürülebilir yatırımlarla büyüyen GEBKİM OSB, bölgedeki çalışanlara doğrudan ulaşarak istihdamı desteklemeyi hedefliyor.