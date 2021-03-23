GEBKİM OSB , Dijital Dönüşüm Merkezi kuracak

KOCAELİ - GEBKİM OSB bünyesinde kurulacak merkez, GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek. Proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumların tamamlanmasının ardından, 2022’de faaliyete başlaması hedefl enen merkez; ortak Ar-Ge merkezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü olarak konumlanıyor. Ayrıca kimya sektöründe dışa bağımlılığın hakim olduğu teknoloji üretim, test, kalibrasyon ve sertifikasyon süreçlerinde yerlileşme amaçlanıyor.

2022’de faaliyete geçecek



GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak projeler için aralıksız çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların son halkası olan Dijital Dönüşüm Merkezi’ni iki yıl içinde tamamlamayı hedefl ediklerini söyledi. Aracı, “Artık işin kimyasına girmek ve yerli teknoloji üretilmesi noktasında da örnek olmak istiyoruz” dedi.

Merkezde danışmanlık hizmeti de verileceğini ifade eden Aracı, “Türkiye ve yurtdışından değerli akademisyenlerle, üniversitelerle yakın işbirliği halinde olacağımız merkezi, GEBKİM Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile de entegre edeceğiz. Merkezde; doktora ve yüksek lisans yapan kimya prosesi, temel kimya bilimleri, nanoteknoloji, biyokimya ve analitik kimya, döngüsel ekonomi ve dijital teknoloji gibi alanlardan uzmanlar görev alacak” diye konuştu. Aracı, sektöre yeni teknolojiler, yeni patentler, yerli markalar, yeni nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, Endüstri 4.0 odaklı fabrikalar ve altyapılar sağlayacaklarını sözlerine ekledi.