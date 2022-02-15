GEBKİM OSB istihdam sahasını genişletiyor

KOCAELİ - Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM içerisinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Merkezi, (GEBTEK) GEBKİM OSB üyesi firmaların insan kaynakları ihtiyacına yanıt bulmak ve bölgesel istihdamı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Dilovası ve Gebze bölgelerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi ile işbirliğine giden GEBKİM OSB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi’ne başvuran adaylarla bir araya gelecek. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (MTAL) bölge firmalarının İnsan Kaynakları yöneticilerini ağırladı. GEBKİM MTAL’de ağırlanan insan kaynakları uzmanları GEBKİM katılımcıları ile yapılabilecek ortak projeler, GEBKİM MTAL öğrencilerine sunulacak staj imkânları ile Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım konuları hakkında bilgilendirildi.

“Mesleki eğitime katkı sağlıyoruz”



GEBKİM OSB olarak ‘kent, insan, çevre’ anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Nitelikli çalışanlar yetiştirmek için GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başladığımız yolcuğumuz GEBTEK’in faaliyete geçmesiyle gelişim gösterdi. GEBTEK ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla akademinin gücünü yanımıza aldık. OSB’miz içerisinde kurulan mesleki eğitim irtibat bürosuyla da mesleki eğitime katkı sağlıyoruz. Bölgemizde başlattığımız istihdam hareketiyle de çalışanlarımıza ilk elden ulaşacak, çevremizdeki iş gücünü kayıt altına alarak hem çalışan adaylarının hem de sanayi kuruluşlarımızın işini kolaylaştıracağız” açıklamasında bulundu.

GEBKİM OSB İnsan Kaynakları Müdürü Ruken Barışık ise yaptığı konuşmada, “Daha önce Dilovası ve Gebze bölgesinde gerçekleştirdiğimiz gibi Kocaeli’de de iş arayan adaylarla doğrudan bir araya geleceğiz. Özellikle staj arayan genç adaylarımız iş başvurularında ihtiyaç duyulan CV hazırlama, iş görüşmelerinde kendini etkin ifade edebilme konularında bizlerden eğitim alarak hazırlık düzeylerini arttırma fırsatı yakalayacak” ifadelerini kullandı.