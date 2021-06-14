GEBKİM OSB, Kazakistan ile ticari ve yatırım ilişkilerini güçlendirecek  

KOCAELİ - GEBKİM OSB’yi gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kazak heyeti, OSB’de faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve GEBKİM yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, Kazakistan’daki yatırım imkânları konusunda bilgiler paylaşıldı.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Almatı Eyaleti Vali Yardımcısı Serik Turdaliyev Başkanlığındaki Kazak Heyeti, GEBKİM Kimya İhtisas OSB’ye gerçekleştirdikleri ziyarette, iki ülke arasındaki ticareti ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptı. GEBKİM yöneticileri, modern altyapısı, donatıları ve üyelerine sunduğu imkanlarla kimya sanayine örnek olan OSB’de yürütülen çalışmalar hakkında heyet temsilcilerine bilgiler verdi. GEBKİM’li firmalarla ikili görüşmelerin de gerçekleştiği ziyaret kapsamında, Kazakistan’daki yatırım ve ticaret fırsatlarının anlatıldığı bir sunum yapıldı.

“Kazakistan’daki yatırım teşvikleri dikkat çekici”

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kazakistan’ın gelişen bir pazar olarak önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Yakın zamanda gerçekleştirdiğim Kazakistan seyahatinde de ülkedeki fırsatları ve yapılan çalışmaları yakından görme olanağı buldum ve son derece güzel izlenimler aldım. Sayın Büyükelçimiz Abzal Saparbekuly’nin ciddi çabaları için de kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaretin, GEBKİM’deki üretici firmalarımızla hem ticaret hem de yatırım açısından önemli gelişmelerin başlangıcı olacağını umut ediyorum. Kazakistan’daki genel ve yerel yatırım teşvikleri dikkat çekici. Ayrıca Türkiye’deki üreticilerle iş yapma isteğinin çok fazla olması da yine olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli” diye konuştu.

Almatı Eyaleti Vali Yardımcısı Serik Turdaliyev, son beş yılda sanayinin çok hızlı geliştiği Almatı’ya, uluslararası birçok şirketin yatırım yaptığını belirterek GEBKİM OSB’yi ziyaret etme, deneyim ve uzmanlığını dinlemenin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Turdaliyev, Türkiye’deki görüşmeleri sırasında Kazakistan’a yatırım konusunda olumlu düşünceler aldıklarını dile getirdi.

Kazakistan’dan Türk firmalarına önemli yatırım

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, GEBKİM Kimya İhtisas OSB’ye gerçekleştirdikleri ziyarette, Kazakistan’ın Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunduğunu söyledi. Abzal Saparbekuly, Orta Asya’ya yapılan yatırımların yüzde 65’inin Kazakistan’a yapıldığını, yıllık ortalama 21 milyar dolarlık yatırım çeken Kazakistan’a Türk yatırımcılarının ilgisinin de yüksek olduğunu belirterek, pandemi nedeniyle düşüş olsa da 2020’de yüzde 8 artış gösteren ender üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.



Almatı Bölgesi Girişimcilik ve Sanayi ve Yenilikçi Kalkınma Departmanı’nın Yöneticisi Tamerlan Razbekov, Kazakistan’daki yatırım ve ticaret fırsatları konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sanayi bölgelerinin cazibesini artırmak ve geliştirmek için çalıştıklarını belirten Tamerlan Razbekov, tarım, tarım ürünleri, turizm ve sanayi gibi birçok sektörün olduğu Almatı’nın yurtdışından yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini söyledi.