GEBKİM OSB’de akaryakıt istasyonu açıldı

KOCAELİ - GEBKİM OSB akaryakıt istasyonu ve hizmet birimlerinin açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, GEBKİM Kimya İhtisas OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile OPET Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir ve sanayiciler katıldı.

Aynı zamanda GEBKİM Vakfı Başkanı da olan Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM Kimya İhtisas OSB olarak bugüne kadar OSB’miz için yaptığımız çalışmaların en son halkası olan akaryakıt istasyonun hizmete başlamasından dolayı mutluyuz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, Vefa İbrahim Aracı’nın eğitim, sağlık ve toplum yararına gerçekleştirdiği çalışmaları örnek gösterdi. Yavuz, iş insanları ve sanayicilerin hayır işleri yapmalarının asıl zenginlik olduğunu dile getirdi.