GEBKİM OSB’den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret

KOCAELİ - Görüşmede KKTC’ye yapılacak yatırımlar ele alınırken, bilgi ve tecrübe paylaşımı için fikir alışverişinde bulunuldu. İbrahim Aracı beraberindeki heyet KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve KKTO Başkanı Turgay Deniz’i makamlarında ziyaret etti. Kırım Dernekleri Federasyon Başkanı, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği Onursal Başkanı ve GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Körfez Kırım Tatarları Derneği Başkan Yardımcısı ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ile Körfez Kırım Tatarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Can Özgülenç, kendisi de Tatar asıllı olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Kırım ve Kırım Tatarlarının sorunları görüşülürken, GEBKİM OSB tarafından KKTC’ye yapılması planlanan yatırımlar, bilgi ve tecrübe paylaşımı için fikir teatinde bulunuldu.



Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların artarak devam ettiğine değindi ve bilgi, tecrübe paylaşımı, KKTC’ye yapılan yatırımların artması, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çeşitli projelerin değerlendirilmesi ve refahın artırılmasının amaçlandığını dile getirdi. “Ben de bir Tatar olarak sizi burada görmekten mutluluk duydum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarları Derneği Federasyonu onursal başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmelerinin ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KKTO) ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret eden İbrahim Aracı ve beraberindeki heyet, KKTO Başkanı Turgay Deniz ile gelecek dönemde ortak atılabilecek adımları konuştu. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nı da ziyaret eden heyet, Bakan Olgun Amcaoğlu tarafından kabul edildi.